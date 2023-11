SPL Estival : après de nouvelles discussions, l'intersyndicale suspend la grève

De nouvelles discussions ont eu lieu ce mercredi 22 novembre entre l'intersyndicale, la direction de la SPL Estival et la Cirest. Un accord a été signé entre les partis et le mouvement de grève en cours est suspendu. Un retour à la normale du service de transport urbain est prévu dès demain sur l'ensemble du territoire de l'est (photo : rb/www.imazpress.com)

"L'investissement et l'engagement de Patrice Selly, président par intérim, des membres du conseil d'administration et de la directrice générale de la SPL Estival ainsi que de l'ensemble des acteurs impliqués, ont permis d'aboutir à une avancée importante. Grâce au dialogue social très constructif qui s’est engagé, un accord a été signé ce jour" a annoncé dans un communiqué la direction du réseau de transport en commun.

À l'issue de ces négociations, l'intersyndicale a pris la décision de suspendre le mouvement de grève.

"On a signé l'accord pour suspendre la grève et les syndicats se sont engagés à tout mettre en oeuvre pour trouver des propositions dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi en vue du zéro licenciement" exprime Sarah Lambert de FO, interrogée par Imaz Press.

"On a senti une direction générale et un président moins obtus sur notre position et on a bon espoir d'y arriver. Il y aura de gros efforts à faire de part et d'autres" ajoute-t-elle.

"Des discussions se poursuivront en vue de parvenir à la pérennité de l’emploi et de la SPL Estival" a expliqué de son côté l'entreprise.

"On se donne rendez vous le 2 décembre. Soit il y a un accord, soit il n'y en a pas. Dans ce cas là, on pourra eventuellement repartir sur une grève" précise la syndicaliste.

Des rencontres sont organisées tout au long de cette semaine avec dès demain l'expert, nommé pour étudier le plan social, et vendredi avec la Cirest.

