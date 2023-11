SPL Estival : un expert nommé pour étudier le plan social, les négociations loin d'être terminées

Ce lundi 20 novembre 2023, nouvel épisode dans la grève qui oppose la SPL Estival au président de la Cirest. En ce début de semaine – et alors que l'intersyndicale entame sa deuxième semaine de grève, les grévistes ont été reçus à la direction du travail pour une nouvelle médiation. Dans la soirée, c'est avec la Région Réunion que l'intersyndicale avait rendez-vous. Première avancée, la nomination d'un expert pour étudier les propositions des différentes parties. Toutefois, ces avancées ne suffisent pas pour l'intersyndicale, bien décidée à poursuivre sa grève (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Zéro licenciement", tel est le message martelé par l'intersyndicale depuis le début de la grève le 13 novembre dernier.

Un message qu'ils ont rappelé ce lundi 20 novembre lors de la deuxième réunion de médiation avec le président de la Cirest ainsi que les élus de la collectivité.

"À la sortie on a pu négocier une prise en charge par la SPL d'un expert à nos côtés pour consulter le plan social et pouvoir faire une contre-proposition", indique Sarah Lambert de FO, interrogée par Imaz Press.

C'est d'ailleurs face à cette petite avancée que l'intersyndicale a décidé de "laisser sortir des bus ce matin en contrepartie".

Lire aussi - SPL Estival : la grève se poursuit mais le réseau reprend peu à peu du service

Pour rappel, le vendredi 17 novembre, une première rencontre a eu lieu dans les locaux de la direction du travail à Saint-Denis.

Même si les différentes parties ont été satisfaites par "la reprise du dialogue, la question de licenciements restait un "point bloquant" notent les syndicats.

Une nouvelle réunion de médiation est prévue ce mercredi à 11 heures, toujours dans les locaux de la DEETS. "C'est la suite de nos échanges", indique Sarah Lambert.

"On espère pouvoir aller dans le vif du sujet. Car on regrette que soit proposé de mixer des postes qui n'ont rien à voir au départ. C'est aussi cela que l'on dénonce dans le plan social, un plan orienté et fléché."

"Une personne qui fait du transport scolaire se retrouve à faire de la régulation alors que ça n'a rien à voir", dénonce Sarah Lambert.

Lire aussi - SPL Estival : pas de solution à l'issue de la médiation, la grève se poursuit

- La Région favorable à une expertise économique -

Deuxième rencontre du jour avec les élus de la Région Réunion cette fois-ci, notamment Patrice Boulevart, vice-président délégué aux mobilités durables et le député Jean-Hugues Ratenon.

La Région a tenu à souligner qu’elle n’a aucune responsabilité dans cette situation. Elle considère qu’il appartient à ceux qui l’ont engendré d’assumer leurs responsabilités.

La Région qui a par ailleurs indiqué que depuis juillet 2021, la nouvelle mandature régionale s’est en effet clairement prononcée contre la rémunération de président ou de PDG dans les organismes extérieurs.

"Bien que ne disposant pas de pouvoirs de décision dans la SPL Estival, la Région est préoccupée par la préservation des emplois et par la continuité du service public des transports sur le territoire de l’intercommunalité. Dans cet esprit, elle souhaite que des solutions soient trouvées pour sortir de cette situation de crise et éviter tout licenciement."

"La Région Réunion est favorable à une expertise économique, financière et sociale afin que les acteurs concernés puissent disposer de tous les éléments nécessaires pour assurer la pérennité de l’entreprise et la préservation des emplois", poursuit le communiqué.

Lire aussi - L’intersyndicale de la SPL Estival reçue à la Région

- La SPL s'enfonce -

Si la SPL Estival sombre, "c'est en raison de problèmes de gestion", note Sarah Lambert.

Par exemple, "sur les conventions, le président Selly a fait voter en faveur du transport urbain un enveloppe d'un million d'euro pour la révision des prix en raison de l'inflation. Mais peu de temps après, lors de la signature de la convention, le coût kilométrique était inférieur au contrat précédent : il est passé de 8,75 euros à 6,35 euros".

Pour rappel, la SPL Estival est dans la tourmente et a été placée en redressement judiciaire le 30 août dernier. En proie à graves difficultés financières, avec près de 3 millions d'euros d'endettement, la société de transport de l'est devra bientôt présenter un plan de restructuration.

En plus de cela, le Quotidien a révélé que 93.000 euros ont été reversés par la SPL "à l’agence Booking Réunion Island pour des campagnes de communication adossées à trois concerts de Kartel Prod, sans lien apparent avec les déplacements en bus". 400.000 euros de dépenses sans rapport avec la SPL ont aussi été relevés.

Le maire de Saint-Benoit a déjà affirmé ne rien savoir de cette affaire. Même son de cloche pour le maire de Bras-Panon, Jeannick Atchapa, alors que Ludovic Alamélou était conseiller municipal de sa commune. Il a démissionné de son mandat le 3 août dernier.

La Région, actionnaire à hauteur de 5%, a de son côté regretté la gestion de la SPL. "Force est de constater le gâchis provoqué par le choix de la Cirest d’installer un PDG rémunéré à la tête de la SPL malgré les mises en garde qui avaient été faites", a réagi Huguette Bello.

Lire aussi - SPL Estival : les comptes pour l'exercice 2022 n'ont pas été approuvés

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com