SPL Estival : Jeannick Atchapa "atterré et stupéfait" face à la situation

Alors que la SPL Estival est dans la tourmente et a été placée en redressement judiciaire le mercredi 30 août. En proie à graves difficultés financières, avec près de 3 millions d'euros d'endettement, la société de transport de l'est devra bientôt présenter un plan de restructuration. En plus de cela, le Quotidien a révélé que 93 000 euros ont été reversé par la SPL "à l’agence Booking Réunion Island pour des campagnes de communication adossées à trois concerts de Kartel Prod, sans lien apparent avec les déplacements en bus" (Photo CIREST photo Sly imazpress)

"Je suis aujourd’hui atterré et stupéfait de prendre connaissance des informations parues dans la presse sur le fonctionnement de la SPL Estival, des dépenses effectuées et également de la location d’écrans par la SPL Estival pour les concerts organisés sur le territoire, écrans qui pour moi étaient pris en charge par l’organisateur desdits concerts. Ce fonctionnement impacte fortement le service public de transport pour l’Est et met en grande difficulté les agents, auxquels j’apporte tout mon soutien" a réagi Jeannick Atchapa, maire de Bras-Panon, ce mardi.

"La commune de Bras-Panon n’étant pas actionnaire de la SPL, elle n’est pas représentée au sein de son conseil d’administration et ne dispose d’aucune information venant de la SPL Estival, la règlementation prévoyant que le contrôle de la SPL doit être effectué par ses actionnaires. C’est donc à la CIREST et à la Région que reviennent ces prérogatives" a-t-il par ailleurs indiqué.

"Malgré tout, suite aux alertes des syndicats et des informations parues dans la presse, j’ai, dès le 28 juillet 2023, retiré ses délégations à titre conservatoire à M. Alamelou, dans l’attente d’autres informations sur ses éventuelles responsabilités."

"Soucieux de l’image des conseillers municipaux de Bras-Panon, j’ai, le 31 juillet, en présence des élus de la majorité, demandé à M. Alamelou de fournir des informations sur la situation de la SPL Estival. Il a assuré à l’ensemble des personnes présentes qu’aucune des informations parues dans la presse n’était exacte et que « tout allait très bien » et « qu’aucun acte non règlementaire n’avait cours au sein de cette structure »." ajoute-t-il.

Ludovic Alamelou a cependant démissionné de son mandat de conseiller municipal le 3 Aout 2023.

"J’espère que les investigations qui auront lieu feront toute la lumière sur ce dossier. Si ces investigations venaient confirmer la responsabilité de l’ancien PDG de la SPL Estival, cela confirmerait que je me serais totalement trompé sur la personne" conclut-il.