SPL Estival : une médiation pour tenter de sortir de la crise

Ce vendredi 17 novembre 2023, la grève se poursuit au niveau de la SPL Estival dans l'est de l'île. Toujours aucune avancée, si ce n'est le maintien du plan social annoncé par la Cirest. Mais aujourd'hui, les choses avanceront peut-être… Une médiation est prévue à 10 heures entre l'intersyndicale, la direction de la SPL Estival et les membres du conseil d'administration. Une médiation assurée par la direction du travail (DEETS). En attendant l'issue de cette rencontre, les perturbations sur le réseau se poursuivent (Photo : rb/www.imazpress.com)

"Nous avons proposé à la direction et aux membres du conseil d'administration une médiation", indique Sarah Lambert, représente FO et membre du CSE de la SPL Estival. "Il faut renouer le dialogue. On ne peut pas avoir un document présenté de manière unilatérale."

Ce mercredi 15 octobre, à la sortie de la réunion avec les maires de la Cirest, la tension est montée d'un grand lorsque le président Patrice Selly a annoncé la suppression de 17 postes au cœur de la SPL et la baisse de salaires pour d'autres, contre l'avis de l'intersyndicale et des salariés.

Ce plan social devant permettre de redresser la SPL Estival et d'éviter sa liquidation.

Pour l'intersyndicale, ce plan c'est non et toujours non, comme ils le crient depuis près d'une semaine de grève.

Nous on refuse tout licenciement", lance Sarah Lambert. "Ce n'est pas à nous de payer les frais d'une mauvaise gestion" ajoute-t-elle. " C'est malheureux mais les administrés vont payer la situation de la SPL."

Face à cette non-avancée, la grève se poursuit."En raison d'un préavis de grève illimité déposé à la SPL ESTIVAL, pour ce matin, aucun véhicule en circulation sur les lignes 1, 13, 17, 15A, 15B, 43, 44, 49."

- La SPL s'enfonce -

Si la SPL Estival sombre, "c'est en raison de problèmes de gestion", note Sarah Lambert.

Par exemple, "sur les conventions, le président Selly a fait voter en faveur du transport urbain un enveloppe d'un million d'euro pour la révision des prix en raison de l'inflation. Mais peu de temps après, lors de la signature de la convention, le coût kilométrique était inférieur au contrat précédent : il est passé de 8,75 euros à 6,35 euros".

Pour rappel, la SPL Estival est dans la tourmente et a été placée en redressement judiciaire le 30 août dernier. En proie à graves difficultés financières, avec près de 3 millions d'euros d'endettement, la société de transport de l'est devra bientôt présenter un plan de restructuration.

En plus de cela, le Quotidien a révélé que 93.000 euros ont été reversés par la SPL "à l’agence Booking Réunion Island pour des campagnes de communication adossées à trois concerts de Kartel Prod, sans lien apparent avec les déplacements en bus". 400.000 euros de dépenses sans rapport avec la SPL ont aussi été relevés.

Le maire de Saint-Benoit a déjà affirmé ne rien savoir de cette affaire. Même son de cloche pour le maire de Bras-Panon, Jeannick Atchapa, alors que Ludovic Alamélou était conseiller municipal de sa commune. Il a démissionné de son mandat le 3 août dernier.

La Région, actionnaire à hauteur de 5%, a de son côté regretté la gestion de la SPL. "Force est de constater le gâchis provoqué par le choix de la Cirest d’installer un PDG rémunéré à la tête de la SPL malgré les mises en garde qui avaient été faites", a réagi Huguette Bello.

