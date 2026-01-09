Randonneur égaré depuis lundi, les gendarmes appellent à la prudence en montagne

Alors que les secours en montagne se multiplient avec de nombreuses interventions pour chutes ou épuisements, un randonneur est toujours égaré dans les montagnes réunionnaises. Les gendarmes sont à sa recherche depuis ce lundi 6 janvier 2026. Le peloton de gendarmerie de haute montagne tire la sonnette d’alarme : brouillard soudain, sentiers glissants, fortes chaleurs et dénivelés exigeants peuvent transformer une randonnée en situation d’urgence vitale. Les autorités rappellent les règles essentielles pour partir en randonnée en toute sécurité. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)