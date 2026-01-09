Rivière des Galets : fermeture maintenue jusqu'à la fin de la saison cyclonique

La piste de la Rivière des Galets a été fermée après les épisodes de fortes pluies du 29 décembre 2025. Après une inspection et au vu des dégradations majeures ne permettant pas une circulation, la piste restera fermée jusqu'à la fin de la saison cyclonique. Nous publions ci-dessous le communiqué de La Possession (Photo d'illustration : www.imazpress.cm)

La situation fait l’objet d’un suivi attentif compte tenu de l'impact direct de cette fermeture pour les Mafatais, et les professionnels du transport.

Cependant, à cette période de l'année propice aux risques naturels accrus, engager des travaux immédiats présenterait des risques importants, tant pour la sécurité des usagers que pour la pérennité des aménagements.

Des interventions durables seront programmées lorsque les conditions climatiques le permettront, la sécurité restant une priorité ; la réouverture interviendra à l’issue d’une inspection favorable attestant de sa praticabilité.

La ville de La Possession appelle chacun à respecter strictement cette interdiction et à se tenir informé de l’évolution de la situation via les canaux officiels.