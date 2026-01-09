"La guerre est revenue à la mode", dénonce le pape

"La guerre est revenue à la mode": Léon XIV a livré vendredi une sombre analyse de la politique internationale et fustigé le recours croissant à la force par les nations, au moment où son pays natal multiplie les démonstrations militaires.

Lors de ses premiers voeux au corps diplomatique depuis son élection en mai 2025, le pape américain a signé l'une de ses plus fortes interventions, fustigeant la faiblesse "préoccupante" du "multilatéralisme" et l'avènement d'une "ferveur guerrière".

Dès le début de son discours devant les ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège, prononcé en anglais, il a regretté le déploiement d'"une diplomatie de la force, des individus ou de groupes d'alliés" au détriment du dialogue, qui menace l'ordre mondial établi après la Seconde Guerre mondiale.

"On ne recherche plus la paix comme un don et un bien désirable en soi (...) mais on la recherche par les armes, comme condition pour affirmer sa propre domination", a dénoncé le chef de l'Eglise catholique, sans citer directement de pays.

Outre les conflit entre l'Ukraine et la Russie et dans la bande de Gaza, ces propos interviennent dans un contexte international marqué par l'inquiétude des Européens sur une possible prise de contrôle du Groenland, territoire autonome danois, par les Etats-Unis, qui menace l'intégrité de l'Otan.

Léon XIV a aussi fait part de sa "vive inquiétude" quant à "l'aggravation des tensions dans la mer des Caraïbes et le long des côtes américaines du Pacifique", évoquant la situation au Venezuela où le président Nicolas Maduro a été déposé et capturé par les Etats-Unis.

Jeudi, le président américain Donald Trump a annoncé qu'après des frappes contre des embarcations maritimes dans les Caraïbes et le Pacifique, les Etats-Unis allaient mener des frappes "au sol" contre les cartels.

Léon XIV a de nouveau appelé "à respecter la volonté du peuple vénézuélien et à s'engager en faveur de la protection des droits humains et civils de chacun", alors que, selon M. Trump, Washington pourrait conserver plusieurs années le contrôle du Venezuela, riche des plus grandes réserves d'hydrocarbures prouvées du monde.

- Violences en Cisjordanie -

Tenus début janvier, les voeux au corps diplomatique sont l'un des rendez-vous les plus politiques de l'année: ils offrent l'occasion au pape de dresser un bilan des conflits internationaux et de réaffirmer la position du Saint-Siège sur des sujets de société.

Evoquant la situation au Proche-Orient, Léon XIV a ainsi rappelé le soutien du Vatican à la solution à deux Etats et dénoncé "l'augmentation des violences en Cisjordanie perpétrées contre la population civile palestinienne qui a le droit de vivre en paix sur sa propre terre".

Depuis l'attaque sans précédent du Hamas palestinien en Israël le 7 octobre 2023, la violence de certains colons israéliens contre les civils Palestiniens en Cisjordanie occupée s'est accrue et leurs attaques contre les communautés locales se multiplient.

Parmi les sujets sociétaux, l'évêque de Rome a dénoncé la dépendance des jeunes aux drogues, "fléau de l'humanité" et rappelé l'opposition de l'Eglise au recours à l'avortement, à la gestation pour autrui et à l'euthanasie.

Il a également dénoncé l'augmentation des violations de la liberté religieuse dans le monde, regrettant que "la persécution des chrétiens reste l’une des crises des droits humains les plus répandues", touchant "plus de 380 millions de croyants partout dans le monde".

Le Saint-Siège entretient des relations diplomatiques avec 184 Etats, dont environ la moitié sont représentés par une ambassade à Rome.

AFP