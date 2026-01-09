À retenir ce soir : racisme envers un nouveau-né, taxe sur l'alcool retoquée, prise à Domenjod, malaises à La Poste et variole du singe

Bonsoir La Réunion - À la une de ce vendredi 9 janvier 2026 : - Les parents de Zaïd, premier bébé de l'année à Avignon, portent plainte après des messages racistes - Amendement de Stéphane Fouassin : la commission des finances retoque la taxe, le monde économique appelle à la concertation - Domenjod : une femme tente de faire passer de l'artane et du rivotril à un détenu - Saint-Denis : malaises au centre de tri postal du Chaudron, les agents pris en charge par les secours - Variole du singe : renforcement de la vigilance à La Réunion après plusieurs cas confirmés à Madagascar

Zaïd, premier né de l'année à Avignon (Vaucluse), avait à ce titre fait l'objet d'un article dans la presse régionale. Après sa parution en ligne, le nouveau-né a été victime d'une vague immonde de messages racistes. Ses parents ont porté plainte, mercredi 7 janvier.

(Actualisés) Ce jeudi 8 janvier 2026, la commission des finances a donné un avis favorable à la demande de suppression de l'amendement de Stéphane Fouassin visant à instaurer une nouvelle taxe sur les alcools forts produits à La Réunion. La demande de rejet a été déposée par un député socialiste de l'Eure, à demande de la présidente de Région, Huguette Bello. La décision finale sur cet amendement sera prise prochainement dans l'Hémicycle. De son côté, le Département "condamne l’amendement adopté en Commission des finances.

Ce mercredi 7 janvier 2026, une femme a été interpellée après avoir remis de l'artane et du rivotril à un détenu au parloir du centre pénitentiaire de Domenjod.

Ce vendredi 9 janvier 2026, plusieurs agents du centre de tri postal du Chaudron à Saint-Denis ont été pris de malaise. Selon nos informations, cela a eu lieu après une opération de démoustication. Pompiers et Samu sont intervenus sur place. D'après nos éléments, "tout est rentré dans l'ordre".

Le 16 décembre 2026, cinq cas de Mpox - variole du singe - ont été confirmés à Madagascar et localisés dans la région côtière de Mahajanga, au nord-ouest du pays. Depuis, une centaine de cas suspects et une dizaine de cas confirmés sont observés à Madagascar. Dans ce contexte, l’Agence régionale de santé (ARS) de La Réunion renforce les mesures de vigilance et rappelle les mesures de prévention aux voyageurs et à la population.