Volcan : le Piton de la Fournaise tremble toujours

L'activité sismique sous le Piton de la Fournaise se poursuit. "Depuis l'intrusion magmatique du 1er janvier 2026, une moyenne de trente séismes volcano-tectoniques superficiels par jour est enregistrée sous le sommet du volcan", détaille l'Observatoire volcanologique dans son bulletin de ce vendredi 9 janvier 2026

Ces séismes, "localisés entre 1,5 et 2,2 km de profondeur, se situent principalement sous les bordures nord et sud du cratère Dolomieu".

Parallèlement, "la sismicité volcano-tectonique profonde persiste, mais leur faible magnitude rend leur localisation difficile". "Un seul événement profond a pu être localisé à environ 9 km de profondeur, sous le secteur nord-ouest du sommet. Cette sismicité profonde suggère que l’apport de magma en provenance des zones profondes vers le système d’alimentation superficiel du volcan se poursuit", explique l'OVPF.



Après une phrase d’arrêt débutée le 14 décembre, l’inflation (gonflement) de l’édifice a repris fin décembre, juste avant l’intrusion magmatique du 1er janvier 2026. Depuis cette intrusion, "l’inflation persiste, indiquant que la mise en pression du réservoir magmatique superficiel se poursuit".



"Suite à l'intrusion magmatique du 1er janvier 2026, la sismicité et l'inflation se poursuivent, ce qui montre que le réservoir magmatique reste sous pression", note l'OVPF.

"Ce processus de pressurisation du réservoir superficiel peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant la rupture du toit du réservoir, donnant ainsi lieu à une injection de magma vers la surface et potentiellement à une éruption, mais peut également s’arrêter sans donner lieu -à brève échéance- à une éruption", rappelle l'observatoire.

"A noter qu’au cours de ces phases de pressurisation, l’activité sismique sous le Piton de la Fournaise peut fluctuer au jour le jour avec des périodes de faible sismicité entrecoupées par des périodes de plus forte sismicité", conclut-il.

