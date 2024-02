Suspicion de choléra aux Comores : vigilance renforcée à La Réunion pour les voyageurs en provenance de la zone

Des foyers de choléra sont identifiés depuis plusieurs mois dans des pays de l’Océan Indien. L’Union des Comores a communiqué sur des premiers cas de choléra suspectés sur son territoire. À La Réunion, le risque épidémique est extrêmement faible, évoque l'Agence régionale de santé. Toutefois, l’ARS La Réunion a mis en place une vigilance renforcée auprès des voyageurs en provenance de la zone, et des acteurs et professionnels de santé, comme Imaz Press vous le dévoilait ce mardi 6 février 2024 (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Le choléra est une infection digestive bactérienne aiguë se manifestant principalement par des diarrhées et des vomissements. La plupart des cas ne présente que peu ou pas de symptômes ; cependant, certains développent des complications sévères liées à des déshydrations intenses par diarrhées.

La bactérie se transmet par les eaux ou les aliments souillés, et les mains sales. Les formes sévères de choléra touchent particulièrement les personnes en situation de dénutrition et n’ayant pas accès à une eau potable. Aussi, la dissémination de cette bactérie à La Réunion est très peu probable.

- Actions mises en place à La Réunion -

Considérant les informations récentes en provenance des Comores, et afin d’assurer au plus tôt la prise en charge d’éventuels cas importés à La Réunion, une vigilance renforcée est engagée par l’ARS La Réunion dans le cadre du contrôle sanitaire aux frontières.

Les actions prévues par l’ARS sont les suivantes : sensibilisation des voyageurs en provenance des Comores avec un affichage à l’arrivée sur l’aéroport pour chaque avion (un par semaine), ainsi qu'une nformation des personnels soignants, du SAMU et du SDIS sur la gestion de cas isolés provenant des Comores ou de Mayotte, ou d’Afrique de l’est.

Les recommandations de l'ARS :

- aux voyageurs en provenance de l’Union des Comores :

En cas de symptômes (vomissements, diarrhée intense), s’isoler de son entourage et appeler le 15 en signalant le voyage récent aux Comores.

- aux personnes se rendant aux Comores, pendant le séjour :

Se laver les mains très régulièrement à l’eau savonneuse ou utiliser un gel hydro-alcoolique, et

privilégier la consommation d’eau embouteillée.

- Les compagnies aériennes sous vigilance -

Contactée par Imaz Press, l'Agence régionale de santé de La Réunion le dit : "Nous sommes alertés de la situation aux Comores et en Afrique de l’est." "Si le risque épidémique est extrêmement faible à la Réunion, des personnes malades peuvent arriver dans notre île", ajoute l'agence de santé.

Mais alors, comment s'en prémunir ? "Dans un département comme La Réunion, avec une hygiène de vie et une eau potable, le risque d’épidémie est quasi nul", répond l'Agence régionale de santé.

Si "la contagiosité est forte chez les personnes dénutries dans des régions aux très mauvaises conditions d’hygiène sans eau potable, ce qui n’est pas le cas à La Réunion", poursuit l'ARS.

Interrogée par Imaz Press, Air Austral précise ce lundi : "Nous sommes pour moment suspendus aux décisions de l’ARS de Mayotte entre autres et des autorités mais c’est un sujet qui est pris très au sérieux et que nous suivons de très près. Nous avons eu en effet des réunions à ce sujet ce week-end."

Du côté de la compagnie Corsair, il est indiqué que "Corsair suit attentivement l'évolution de la situation et se tient à la disposition des autorités sanitaires pour instaurer les mesures nécessaires sur la ligne DZA-RUN le cas échéant".

- Premiers cas aux Comores -

Le jeudi 1er février, les Comores ont déclaré officiellement la présence de cas de choléra dans le pays. Selon un article de la Gazette des Comores publié ce lundi 5 février "au moins sept personnes sont hospitalisées et deux décès sont à déplorer". Il s'agit des premier cas signalés dans le pays depuis 17 ans.



Selon les informations données par le docteur Saindou Ben Ali Mbae, le cas de choléra ont recensés sur "le bateau Wastoi Safari arrivé de la Tanzanie le 30 janvier 2024".



Le bateau comptait 25 personnes dont 11 passagers et 14 membres d'équipage. Le directeur de la lutte contre la maladie Dr Naouirou Mhadji précise dans les colonnes du site comorien d'information que "les investigations continuent afin de répertorier tous les cas contact possible afin de rompre la chaine propagation."

