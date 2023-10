Tourisme : à La Réunion, la fréquentation touristique est en hausse de 30%

De janvier à juin 2023, La Réunion a enregistré 263.596 arrivées touristiques : c’est 30,1% de plus qu’au cours de la même période en 2022 et surtout, "pour la première fois depuis la crise COVID, un résultat qui dépasse les niveaux records de 2019", note l'Île de La Réunion Tourisme (IRT). Nous relayons ci-dessous le communiqué de l'IRT (Photo d'illustration : sly/www.imapress.com)

- Le marché hexagonal comme socle, les autres marchés confirment leur reprise -

Avec 79% des touristes accueillis et une progression de 21,3% par rapport au premier semestre 2022, le marché hexagonal reste le marché touristique principal de la destination Réunion. Il représente, à lui seul, 208.276 des 263.596 arrivées touristiques au cours des 6 premiers mois de cette année.

- Parallèlement, la reprise s’accélère sur l’ensemble des autres marchés : -

• Les touristes européens (hors Hexagone) représentent 5,7% de la clientèle touristique extérieure totale (14.983 touristes). Parmi eux, les clientèles allemande, belge et suisse représentent 61,5 % de la clientèle touristique européenne du 1er semestre 2023. Avec une hausse de 51,3%, cette clientèle confirme son rebond post-COVID et son rôle important dans la diversification des marchés émetteurs pour la destination.

• Avec 13,3 % des arrivées touristiques, la zone océan Indien participe également activement à la diversification de nos clientèles. Les 34 951 touristes enregistrés viennent principalement de Mayotte (20.468) et de Maurice (10.166), un chiffre en progression de 92,6%.

• Les touristes issus des autres pays du monde (5.386 touristes) représentent 2% de la clientèle totale.

Au-delà de la fréquentation, il est important de noter que les recettes touristiques extérieures du premier semestre 2023 ont, elles aussi, significativement progressé : avec 222,7 millions d’euros, elles progressent de 29,6 % par rapport à l’an passé sur la même période. Sur la période du premier semestre et même avant COVID, les recettes générées par le tourisme extérieur n’avaient jamais été aussi élevées.

"2023 confirme la reprise durable de l’activité touristique pour notre destination. La Réunion continue d’attirer des clientèles extérieures, proches comme lointaines, dans des proportions inédites. Cette reprise accélérée et diversifiée vient conforter notre ambition de bâtir un modèle touristique propre à La Réunion et aux réunionnais. C’est aussi une preuve du rayonnement et de la capacité de rebond du secteur touristique réunionnais. Notre ambition régionale reste forte et inchangée, tournée vers les générations d’aujourd’hui et de demain", commente Patrick Lebreton, président de l’Île de La Réunion Tourisme.

