Tourisme : La Réunion reprend (un peu) des couleurs

Voilà… c'est fini, comme dirait Jean-Louis Aubert dans sa chanson. Que ce soit à La Réunion comme dans l'Hexagone, les vacances sont bel et bien terminées – sauf pour quelques chanceux hors saison. L'heure est donc au bilan pour les hôteliers, restaurateurs et acteurs du tourisme. Tous comptent leurs notes pour tirer les conclusions de ces mois de juillet et août. De l'avis de tous, si la saison a commencé en demi-teinte, elle est allée crescendo… pour finir sur un hiver radieux (Photo : rb/www.imazpress.com)

"Si le mois de juillet a été plutôt moyen, nous avons eu un bon mois d'août", note Patrick Serveaux, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH).

Pour Susan Soba, la directrice de l'IRT, "la reprise touristique est là", avec un niveau d'activité supérieur à celui de 2019. Les Réunionnais sont certes repartis en vacances ailleurs, mais la clientèle extérieure est elle aussi de retour estime-t-elle.

Selon l'UMIH, le début en demi-teinte peut s'expliquer par la cherté des billets d'avion. "En juillet on a eu énormément de clientèle affinitaire qui a pris l'avion, mais le prix des billets très élevés a pu être rédhibitoire pour la clientèle touristique."

Mais comme le dit Patrick Serveaux, "si juillet a été moins bon, août a été meilleur". La clientèle touristique a certainement dû profiter des quelques rabais après la rentrée scolaire à La Réunion pour venir se dorer la pilule sur l'île.

- Moins de nuits d'hôtels et plus de locations saisonnières -

Un constat que partagent Pierre-Yves Blanchard et Nicolas Préau du groupe Exsel (représentant huit hôtels de l'île). "En juillet, en termes de fréquentation on a été en retrait par rapport à 2022, mais il y a eu des effets de l'inflation", notent les deux hommes.

D'autant que "nombreux sont les touristes affinitaires qui viennent voir la famille ou les proches et donc fréquentent peu les hôtels. Ils viennent seulement picorer une nuit par ci, par-là."

Des hôteliers qui invitent d'ailleurs la population en recherche d'hébergement hôtelier à privilégier les réservations via le site de l'hôtel plutôt que sur les plateformes en ligne, "car c'est toujours plus cher", notent Pierre-Yves Blanchard et Nicolas Préau.

Côté gîtes, la saison "s'est bien passée, confie Jonathan Libelle, gérant d'un établissement à La Nouvelle dans le cirque de Mafate. "Après forcément c'était souvent des clients de passage qui dormaient le soir." Mais "ils adorent tous le repas type mafatais, le bon petit carry coq la kour".

Au prix des billets, s'ajoute également la concurrence des locations saisonnières. "On observe que plus de 50% des touristes vont en hébergement marchand (hôtel, gîtes, chambre d'hôtes)." Toutefois, "on observe aussi une augmentation de la consommation de locations saisonnières", souligne Susan Soba, directrice de l'IRT.

- Des locaux... mais aussi des Suisses et surtout des Allemands -

Mais alors, est-ce la clientèle affinitaire ou les clients venus de l'Hexagone ou d'ailleurs qui viennent dans l'île ? "On a les deux", déclare Patrick Serveaux.

Entre gîte, hôtels, restaurants, location de voiture… "Le tourisme affinitaire fait tourner l'économie de l'île, comme les clients extérieurs", indique le président de l'UMIH.

Parmi les nationalités qui aiment passer du temps à La Réunion, les Allemands sortent grands vainqueurs devant les Suisses et les Belges. "Je suis même persuadé que si on avait une ligne directe entre l'Allemagne et La Réunion il y en aurait plus", déclare en souriant Patrick Serveaux.

Des touristes qui apprécient le côté nature et le côté authentique de La Réunion, mais également "des personnes qui viennent chercher la fraicheur pour quitter l'effet caniculaire en Europe", ajoute Susan Soba de l'IRT.

Mais la clientèle locale et de l'Hexagone reste quand même majoritaire. Dans les hôtels du groupe Exsel, "les étrangers représentent moins de 10% de la fréquentation".

Outre ces nationalités, "on a aussi la zone Océan indien où ça repart avec Maurice, Mayotte, l'Afrique du Sud et l'Inde", indique Susan Soba, directrice de l'IRT. "On trouve un signe de réouverture importante."

- Une suite plus prometteuse pour La Réunion -

Pour les mois à venir et la saison estivale qui approche à grands pas, les professionnels se disent confiants. "Avec le Grand Raid, les vacances qui arrivent, ça va être une bonne saison", indique le président de l'UMIH.

Les mois après octobre aussi s'annoncent meilleurs. "La haute saison touristique se présente très bien", indiquent Pierre-Yves Blanchard et Nicolas Préau du groupe Exsel. "On a beaucoup de réservations, notamment de la clientèle extérieure puisque la clientèle locale fait plutôt cela au dernier moment."

Après – et face à l'inflation – les réservations sont de plus en plus tardives, "certainement en raison du billet d'avion".

Mais bonne nouvelle, normalement "on n'aura pas la taxe d'éco-contribution", poursuit Patrick Serveaux. "Pourvu que ça dure…"

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com