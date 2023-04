Tourisme : à La Réunion le nombre de touristes extérieurs a doublé par rapport à 2021

À l'occasion de la première édition de la semaine des métiers du tourisme, Patrick Lebreton, président de l'Île de La Réunion tourisme (IRT) a tenu ce jeudi 6 avril 2023, une conférence de presse. L'objectif, faire le point sur la demande touristique locale et extérieure en 2022 mais également sur les tendances de réservations 2023.

Tandis que tourisme local maintient son rôle socle pour l’économie touristique réunionnaise, le tourisme extérieur revient à des niveaux proches de ceux observés en 2019. La fréquentation et les recettes liées au tourisme extérieur se sont ainsi fortement accélérées en 2022, continuant de porter la croissance du secteur.

Ce jeudi 06 avril, à l’occasion de la 1ère édition de la semaine des métiers du Tourisme, l’Observatoire Régional du Tourisme publie les chiffres de l’activité touristique 2022.

- Près de 500.000 touristes extérieurs accueillis en 2022 -

L’année 2022 est marquée par une forte accélération de la fréquentation touristique extérieure : avec 495.473 touristes extérieurs accueillis à La Réunion, la fréquentation a presque doublé en une année avec un taux de croissance de 97,5% par rapport à 2021.

Cette fréquentation touristique extérieure, dont le niveau reste en deçà du niveau de 2019, a généré un apport de recettes évalué à 416,6M€, soit une valeur supérieure à 2019 (qui affichait un niveau de recettes de 410M€).

Le marché hexagonal reste le principal bassin émetteur de touristes extérieurs avec une part de 82,7%, soit 409 848 touristes.

La zone « océan Indien » augmente de près de 200% et représente 10,5% des touristes extérieurs, soit 51 935 touristes.

La clientèle d’agrément (48%) a retrouvé sa place prépondérante par rapport à la clientèle affinitaire (42%) qui reste essentielle à l’économie locale.

Pour 41,7% des touristes, il s’agissait d’un 1er voyage à La Réunion.

Au plan de la fréquentation extérieure, en 2022, La Réunion renoue nettement avec la croissance. L’île intense rayonne de nouveau dans la zone océan indien et confirme son attractivité auprès de nouveaux clients.

- Les Réunionnais aiment leur île -

Ces chiffres de la fréquentation extérieure sont à compléter des chiffres de la consommation touristique locale qui est le marché socle pour l’économie touristique réunionnaise, bien qu’il soit plus captif du fait de sa proximité.

« Les membres de l’IRT sont attachés au fait de satisfaire les attentes des résidents, Réunionnaises et Réunionnais, qui sont en quête de dépaysement, de nouveautés, d’expériences à vivre même en restant sur leur île. Nous avons tant de zarlor qu’il ne suffirait d’une vie pour tous les découvrir et les apprécier. Fidéliser la clientèle locale est un défi que toutes les destinations rencontrent actuellement, surtout celles qui ont pour ambition un tourisme durable, un tourisme de sens, à taille humaine, qui tienne compte de sa population et de son environnement. La quantification et l’analyse de la clientèle locale pour moi est importante. » souligne Patrick Lebreton, Président de l’Île de La Réunion Tourisme.

En 2022, l’étude sur le suivi de la demande touristique locale a souligné l’intérêt de la population réunionnaise pour profiter de son île avec :

• 5,1 millions de séjours* (soit + 400 000 séjours* de plus qu’en 2021)

• 5,3 millions de nuitées marchandes (soit +1,1M de nuitées qu’en 2021)

• 9,5 millions d’excursions* en 2022

L’étude révèle également que, pour près d’1 séjour* sur 2, est inclus un hébergement marchand ; parallèlement, 1 touriste sur 4 aura planifié une activité payante au cours de son séjour*.

En considérant les séjours* et les excursions**, la recette touristique totale générée par la clientèle locale en 2022 est estimée à 1,350Md€.

Ces chiffres illustrent dans quelle mesure l’année 2022 a été une bien meilleure année pour le tourisme réunionnais, avec une croissance exponentielle. « Notre économie touristique a connu le rebond tant attendu grâce à la ténacité des professionnels du tourisme pour préserver leurs entreprises. Je les félicite dans cette épreuve et je sais que le défi de cette année 2023, des années qui suivront, sera de maintenir cette tendance dans la durée. » conclut Patrick Lebreton.