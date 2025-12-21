Noël : vous êtes en retard pour les cadeaux, voici quelques bonnes idées... ou pas

À l’approche des fêtes de fin d'année, difficile parfois de trouver le cadeau idéal par manque d’idées ou de moyens. Marre des cadeaux impersonnels et classiques comme les bijoux ou les parfums onéreux. Imaz Press vous démontre que c’est possible de faire plaisir à ses proches... ou pas, en offrant des cadeaux à la fois simples et étonnants, même si souvent inutiles (Photo : rb/www.imazpress.com)

• Le livre de Nicolas Sarkozy

Vous avez envie d'être le 100.001ème à donner des billets à Nicolas Sarkozy en achetant son livre témoignage sur sa vie de prisonnier de... 20 jours à la prison de la Santé de Paris. Offrez le livre qui cartonne : "Le journal d’un prisonnier".

Sorties il y a 15 jours, il retrace le récit de sa détention "où il oublie le silence qui n’existe pas". Vous allez surprendre vos proches avec ce cadeau original.

Des pages où Nicolas Sarkozy se lamente avec outrance sur ses conditions de détention, de sa douche froide, de sa chaise qui fait mal, du miroir de sa cellule trop bas.

Si votre ami est un passionné d'ancien président, cela peut passer. Cela fera l'affaire aussi si vous voulez faire une farce ou alors que vous n'appréciez pas du tout la personne à qui vous l'offrez.

• Le kit de survie

Vous pouvez également vous mettre à plusieurs et acheter chacun un objet du fameux "kit de survie" du gouvernement en cas de catastrophe ou de conflit. "Tous responsables", porte le nom de ce kit.

Le principe repose sur quatre fondements : boire et manger, avoir chaud et se soigner. Le document recommande ainsi de stocker six litres d'eau par personne, ainsi que de la nourriture non périssable et utilisable sans cuisson. Autres fournitures : une trousse de premiers secours, des médicaments, une radio à piles. Ou encore de l'argent liquide et des photocopies de ses documents d'identité.

Les Réunionnais n'ont d'ailleurs pas eu besoin du gouvernement pour savoir ce que nous devons avoir en cas de crise, comme en période cyclonique. Mais... merci quand même de nous le rappeler. Que ferions-nous sans l'exécutif ?

Outre l'hypothèse d'une catastrophe naturelle ou technologique ou résultant "de l'action d'un État hostile à la France", l'éventualité d'une "menace en lien avec un engagement majeur de nos forces armées en dehors du territoire national" apparaît dans le document.

Pensez à mettre le tout dans un sac type militaire pour pouvoir fondre dans la masse et passer inaperçue.

• Une banane pour Noël

Vous avez peut-être vu passer cette publicité d'un grand supermarché où offrir un steack est digne d'un parfum de luxe. À La Réunion, on miserait plus sur la banane.

Toujours très cher sur les étals - même si certains prix ont baissé - pourquoi ne pas offrir non pas un régime, mais Une banane à votre invité. Si vous avez l'âme généreuse, offrez-lui en plusieurs. De 4 à 6 euros le kilo, c'est un prix mais si ça peut faire plaisir.

Qui sait, une banane proclamée oeuvre d'art a été vendue 6,2 millions de dollars à New York, vous pourriez faire de même.

• La boîte de sardines

Pour les petits budgets, prenez le risque d'un cadeau auquel peu pensent, la fameuse boîte sardine. Robert, Anna, Connétable, la liste d'options est longue autant que ses nombreux bienfaits avérés sur la santé.

Sa forte teneur en Oméga-3 aide à réduire l’inflammation, sans parler de l’apport en protéines ahurissant et de ses nombreuses vitamines et minéraux essentiels au bon fonctionnement de l’organisme.

En choisissant d’offrir ce cadeau, vous faites du bien non seulement à votre portefeuille mais aussi au bien-être et à la santé de vos êtres chers.

• Les meilleurs cadeaux à éviter

Il y a des cadeaux à éviter pour ne pas frustrer ou offenser ceux qui comptent le plus ou le moins pour vous. Parmi cette liste, les thés minceurs, un mois d’essai à la salle de sport ou encore un livre de recettes pour faire un rééquilibrage alimentaire. Cela pourrait être assez mal perçu.

Mais n’oubliez pas que Noël est surtout une occasion pour se réunir ensemble, passer de bons moments et créer des souvenirs inoubliables, et qu’il ne s’agit pas seulement de faire des dépenses excessives ou une obligation à suivre une idée de consommation à outrances qui, parfois dans certains cas, finiront à la poubelle.

mb et ma.m/www.imazpress.com/[email protected]