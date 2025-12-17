Le livre de l’ancien président Sarkozy vendu à près de 100.000 exemplaires, selon son éditeur

Le livre de l’ex président français Nicolas Sarkozy, dans lequel il raconte ses trois semaines de détention après sa condamnation dans le procès libyen, s’est vendu à près de 100.000 exemplaires en moins d’une semaine, a annoncé mardi son éditeur, qui salue un succès "phénoménal".

"Numéro 1 des ventes! ’Le journal d’un prisonnier’ atteint 98.610 exemplaires vendus quelques jours seulement après sa sortie en librairie! Numéro 1 phénoménal", a indiqué Fayard dans un message posté sur X, en se basant sur les chiffres de l’Institut NielsenIQ GFK sur le marché du livre.

Sorti le 10 décembre, "Le journal d’un prisonnier" raconte les trois semaines de détention de l’ancien président de la République (2007-2012), après sa condamnation en septembre à cinq ans de prison dans l’affaire du financement libyen.

Le tribunal correctionnel de Paris l’avait reconnu coupable d’avoir sciemment laissé ses collaborateurs démarcher en vue d’un financement de sa campagne présidentielle de 2007 un haut dignitaire libyen, Abdallah Senoussi, alors que celui-ci était sous le coup d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’attentat du DC-10 (170 personnes tuées le 19 septembre 1989). En contrepartie, ils lui auraient laissé miroiter un examen de sa situation judiciaire.

M. Sarkozy, qui a toujours clamé son innocence et a fait appel, sera jugé à nouveau dans ce dossier du 16 mars au 3 juin par la cour d’appel de Paris.

L’ancien président, aujourd’hui âgé de 70 ans, avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 10 novembre, après 20 jours passés dans une cellule de la prison parisienne de la Santé, une détention inédite pour un ex-président dans l’histoire de la République française.

L’ouvrage de 216 pages est édité par une maison d’édition contrôlée par l’homme d’affaires conservateur Vincent Bolloré. Il est paru exactement un mois après la remise en liberté de l’ex-chef de l’Etat.

Nicolas Sarkozy a par ailleurs entamé une campagne de dédicace de l’ouvrage, notamment à Paris, Marseille et Menton (sud-est). Il est attendu mercredi dans une librairie de Versailles, près de Paris.

AFP