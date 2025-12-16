[Photos/Vidéos] Recyclage : quand les bacs marrons jamais utilisés servent à aider les Réunionnais à faire le tri

À compter de ce mercredi 17 décembre 2025, des corbeilles de tri fabriquées en plastique recyclé vont être distribuées à plusieurs locataires de logements sociaux. Les premiers à en bénéficier se trouvent au Port. Par la suite, ce sera en tout une centaine de logements qui seront équipés. Des récipients destinés au plastique, verre et déchets ménagers, créés à partir de poubelles marron jamais utilisées (Photos : sly/www.imazpress.com)

Le lot se décompense en trois bacs : "l'un pour les plastiques, l'un pour le verre et le troisième pour les déchets non recyclables", explique le concepteur, Yannick Settama et co-gérant Neogreen.

À l'intérieur de ces bacs, un sac en textile pour les verres, faits à partir de vêtements recyclés et un seau de 20 litres pour les déchets ménagers.

- Des poubelles en plastique, recyclées pour inciter au tri des déchets -

Les corbeilles distribuées sont issues de matières plastiques recyclées. Les poubelles marron obtenues via un distributeur local "qui voulait s'en débarrasser", vont permettre de créer "une série de bacs identiques pour la commande de deux bailleurs sociaux". Une commande de 300 bacs pour une centaine de logements.

"Ces bacs sont broyés en petits morceaux, pour ensuite être moulés et cuits dans une presse, avant de passer dans une presse froide pour maintenir le tout droit", explique Yannick Settama.

Le plastique est ensuite retravaillé "pour obtenir l'objet dont on a besoin". Un travail entièrement réalisé par trois personnes, à la main et artisanal.

- Des corbeilles pour valoriser le tri -

L'objectif est "d'inciter les locataires à aller vers le tri", dit-il, dans un contexte où la gestion des déchets évolue rapidement sur l’île.

En distribuant ces corbeilles recyclées, les bailleurs souhaitent accompagner les habitants vers cette transition et réduire le volume de déchets non recyclés dans les bacs verts.

Le 1er janvier 2026, les règles de tri changent à La Réunion : tous les emballages plastiques pourront être déposés dans le bac jaune. Dans l'île, chaque Réunionnais produit plus de 615 kilos de déchets par an et seuls 37 kilos par habitant terminent dans la poubelle jaune.

Désormais, les Réunionnais pourront trier, dans leurs bacs et bornes jaunes, tous les emballages et papiers. Non seulement les bouteilles et flacons en plastique, les emballages en métal, les emballages en carton et tous les papiers, mais aussi, à partir du 1er janvier 2026, tous les emballages en plastique tels que les pots de yaourt, de crème, les barquettes en polystyrène, les films en plastique.

- Une économie circulaire pour redonner une seconde vie aux déchets -

En plus des bacs de recyclage, Neo Green s'attèle à valoriser le moindre objet pouvant avoir une deuxième utilité. Des bouteilles en plastique aux biberons "cela permet de faire des meubles, des tables, des bancs", indique Yannick Settama.

Une économie circulaire nécessaire à l'heure où les déchets plastiques s'accumulent. Si à La Réunion, les entreprises sont demandeuses et que la "matière première est là, il faut voir maintenant avec les acteurs locaux pour trouver comment réinjecter le produit fini dans les achats du quotidien", conclut le co-fondateur de Neo Green.

Une nécessité alors que le 26 août 2025, la Chambre régionale des comptes de La Réunion (CRC) a préconisé de renforcer la prévention grâce à des dispositifs concrets et incitatifs, comme les consignes ou les gratifications pour le tri et le réemploi, de cibler la sensibilisation des jeunes et des habitants en habitat collectif, et de généraliser les zones de réemploi dans les déchèteries.

