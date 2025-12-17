Le sud-est de l'île en vigilance vents forts dès 10 heures

Météo France annonce ce mercredi 17 décembre 2025, placé le sud-est le l'île en vigilance jaune vent fort. "Il est orienté à l'est-nord-est et atteint les 70 à 80 km/h en rafales de Saint-Philippe à Petite-Île et même 85 km/h dans les secteurs de Saint-Joseph et de Grande-Anse", indiquent les prévisions (Photo : rb/www.imazpress.com)

Il est un peu moins véloce du coté de Saint-Pierre, et de Sainte-Marie à la Grande-Chaloupe, "avec des pointes comprises entre 60 et 70 km/h".

Les sommets ne sont pas en reste avec des bourrasques du même ordre de grandeur.

Ce jeudi, "le régime d'alizés est toujours bien installé avec des passages d'averses de Saint-Marie jusqu'au Sud Sauvage. La région de Saint-Denis qui sera la plus ensoleillée ce jeudi au prix d'un vent toujours véloce pour la saison, 60 km/ en rafales".

Les pointes les plus significatives sont toujours attendues sur le Sud Sauvage avec 70 km/h. Du vent également en montagne, 60 km/h prévus sur les points hauts de l'île.

Avec l'éloignement progressif de l'anticyclone vers l'Australie "le vent revient vendredi au nord-est en faiblissant. Cette rotation suggère donc des rafales de préférence dans la région de la Pointe des Galets avec des valeurs proches de 60 km/h", précise Météo France.

