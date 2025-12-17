Trafic de drogues : une amende à 500 euros pour les consommateurs

En déplacement à Marseille, mardi 16 décembre 2025, Emmanuel Macron a annoncé que l’amende forfaitaire délictuelle pour usage de drogue "va passer à 500 euros". Elle s’élève à 200 euros pour l’instant.

Selon le code de santé publique, l’AFD est actuellement fixée à 200 euros. Un montant qui peut être minoré à 150 euros si celle-ci est payée dans les 15 jours mais majorée à 450 euros si elle n’est pas payée dans les 45 jours.

- "Ce n’est pas festif de se droguer" -

" On va passer à 500 euros l’amende. 500 euros, parce qu’il faut taper au portefeuille, parce que ça n’est pas festif de se droguer", a déclaré le chef de l’État lors d’un échange avec des lecteurs du journal La Provence .

" J’en ai ras le bol d’avoir des jeunes qu’on pleure et dans des quartiers d’avoir d’autres gens qui considèrent que c’est festif d’aller acheter de la drogue ", a martelé le président de la République.

- Des "commissaires de la République" -

Il a également annoncé la mise en place de "commissaires de la République pour aider les finances publiques et la justice" à recouvrir les amendes "parce qu’on a des taux de recouvrement qui ne sont pas satisfaisants", estime-t-il.

Mise en place en 2020, l’amande forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants permet aux forces de l’ordre de l’adresser directement sur le lieu de l’infraction par un procès-verbal électronique. Comme pour un défaut de permis ou d’assurance.

En 2024, 40 % des 499 990 AFD comptabilisés concernaient l’usage illicite de stupéfiants, selon le service statistique du ministère de l’Intérieur.

AFP