Association Saint-François d'Assise : en grève, les salariés réclament le versement d'une prime exceptionnelle

Les employés de l’Association Saint-François d’Assise (ASFA) sont en grève ce mercredi 17 décembre 2025. Depuis le mois de mars 2025, ils réclament le versement d'une prime exceptionnelle à leur direction. L’ASFA, créée en 1918, a pour mission principale de favoriser le retour à l’autonomie de l’enfant et de l’adolescent après une intervention chirurgicale, un accident de la vie ou dans la gestion d’une maladie chronique (Photos : rb/www.imazpress.com)

Ce mercredi, ils sont près d'une centaine de salariés à être mobilisés. Regardez.

- Les salariés de l'association Saint-François d'Assise réclament un geste financier -

"Nous avons décidé de manifester parce qu'il y a des choses que l'on ne peut plus accepter au niveau de la direction. Nous avons énormément d'excédent budgétaire - plus de 23 millions d'euros - et on demande seulement un geste pour les salariés", déclare Brigitte Chane Hime, déléguée syndicale centrale de l'association. Écoutez.

"La situation financière de l'ASFA demeure solide, avec des marges de manoeuvre conséquentes. Nous rappelons que l'ensemble des salariés, toutes catégories confondues, contribuent quotidiennement à la réussite en accompagnant un public fragile, dépendant ou vulnérable, dans ses dimensions sociales, médicales, éducatives, administratives et logistiques."

En "plus de ne rien donner aux salariés, la direction dénoncerait la subrogation qui existe depuis une quinzaine d'années", interpelle Brigitte Chane Hime.

Les grévistes demandent également, la "mise en place des tickets restaurant pour tous les salariés éligibles, de la transparence et équité dans les promotions internes, le paiement des heures supplémentaires et la mise en place d'une prise en charge/indemnité compensatoire pour la mutuelle Formule Famille".

- Les salariés de l'ASFA demandent plus de dialogue social -

Les syndicats dénoncent "le mépris vis-à-vis des salariés", lance Mickaël Persé, délégué syndical. "Nous avons clôturé les négociations annuelles obligatoires, sans que les revendications syndicales - plus de 30 propositions - ne soient prises en compte", dit-il. Écoutez.

"Malgré nos courriers d'octobre et novembre 2025, aucune réponse écrite n'a été donnée" expliquent les membres des syndicats CFDT et CGTR.

Déjà en octobre 2025, les employés de l’Association Saint-François d’Assise (ASFA) étaient en grève. Ils réclamaient l’ouverture de "véritables négociations sur les salaires et les conditions de travail" avec leur direction.

L’ASFA, créée en 1918, a pour mission principale de favoriser le retour à l’autonomie de l’enfant et de l’adolescent après une intervention chirurgicale, un accident de la vie ou dans la gestion d’une maladie chronique. L'association compte 700 salariés.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]