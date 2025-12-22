Attentat antisémite de Sydney : les assaillants s'étaient entrainés en Australie

Les deux assaillants de l'attentat de la plage de Bondi à Sydney le 14 décembre se sont entraînés en Australie avant d'ouvrir le feu sur une fête juive et de tuer 15 personnes, une attaque pour laquelle le Premier ministre Anthony Albanese a présenté lundi ses excuses à la communauté juive du pays-continent.

Selon des documents judiciaires dévoilés lundi devant la presse, la police affirme également, vidéo retrouvée à l'appui, que les deux auteurs de la tuerie, un père et son fils, avaient fustigé les "sionistes", assis devant un drapeau du groupe jihadiste Etat islamique.

Les deux hommes, Sajid Akram, 50 ans, un Indien entré sur visa en Australie en 1998 et son fils Naveed Akram, né dans le pays il y a 24 ans, s'étaient également rendus sur les lieux du crime "en repérage" sur cette plage mythique réputée en Australie et dans le monde, quelques jours avant le 14 décembre, selon la police et la justice.

Les assaillants avaient ouvert le feu ce 14 décembre peu avant 19H00 lors d'un rassemblement pour la fête juive de Hanouka qui se tenait sur la plage où étaient rassemblées des milliers de personnes, nageurs, promeneurs, fêtards...

Alors que le père, Sajid Akram, a été abattu par la police, son fils Naveed a été transféré lundi de l'hôpital où il était soigné vers une prison, a indiqué la police. Il a été inculpé pour terrorisme et 15 meurtres.

D'après ces mêmes documents d'enquête, la police a également fait état d'une vidéo retrouvée sur un téléphone portable dans laquelle Sajid et Naveed Akram sont assis devant un drapeau du groupe jihadiste Etat islamique, récitent un passage du Coran et dénoncent les "sionistes".

Un drapeau de l'Etat islamique avait également été retrouvé juste après l'attentat dans leur voiture.

Toujours selon ces documents judiciaires, Sajid et Naveed Akram ont également effectué des "repérages" sur la plage de Bondi, quelques jours avant leur attentat.

- Nouvelles lois -

Hué dimanche lors de l'hommage national à Sydney une semaine après la tuerie, le Premier ministre Albanese s'est dit lundi "désolé pour ce que la communauté juive et notre nation dans son ensemble ont enduré", tout en appelant à un soutien de l'ensemble de la classe politique pour "créer une infraction aggravée pour ceux qui prêchent la haine".

Selon des estimations officielles, l'immense pays-continent compte au moins 110.000 Australiens juifs.

"Nous ne laisserons pas les terroristes inspirés par l'Etat islamique gagner. Nous ne les laisserons pas diviser notre société, et nous surmonterons cette épreuve ensemble", a déclaré M. Albanese aux journalistes.

L'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale, présenté lundi une nouvelle législation qualifiée de "la plus stricte du pays": Le nombre d'armes autorisées par individu sera désormais limitées à quatre. Les personnes exemptées, comme les fermiers, pourront posséder jusqu'à 10 armes.

Le gouvernement local estime qu'il y aurait 1,1 million d'armes à feu en circulation dans cet Etat, le plus peuplé d'Australie.

La loi interdirait également l’affichage de "symboles terroristes", notamment le drapeau de l'Etat islamique.

- Slogans appelant à "l'intifada" -

Les autorités pourront également interdire les manifestations pendant une période pouvant aller jusqu’à trois mois à la suite d’un attentat.

Chris Minns, Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré lundi qu’il envisageait également, en 2026, un durcissement de la législation sur les discours de haine, notamment sur les slogans appelant à "mondialiser l'intifada".

Le gouvernement fédéral australien a également annoncé un ensemble de réformes concernant la détention d’armes à feu et les lois sur les discours de haine, ainsi qu’une révision des services de police et de renseignement.

Après avoir annoncé qu'il comptait durcir la législation australienne contre l'extrémisme, M. Albanese avait annoncé vendredi un programme de rachat des armes à feu en circulation.

Il a martelé qu'il "n'y a aucune raison pour qu'une personne vivant dans la banlieue de Sydney ait besoin d'autant d'armes à feu", allusion aux six armes légalement détenues par l'un des assaillants.

Il s’agit du plus grand rachat d’armes depuis 1996, lorsque l’Australie a durci la réglementation en la matière à la suite d’une tuerie qui avait fait 35 morts à Port Arthur.





AFP