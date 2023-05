Les policiers de La Réunion rendent hommage à leurs trois collègues tués dans un accident de voiture

Dimanche 21 mai 2023, trois jeunes policiers ont été tués dans une collision à Villeneuve-d'Ascq (Nord). Leur voiture a été percutée par un véhicule à contre-sens, en excès de vitesse et dont le conducteur était fortement alcoolisé et positif aux stupéfiants. Ce jeudi, la France et La Réunion leur rend hommage (Photo : hommage dans la cour du commissariat Malartic à Saint-Denis - Photo sly/www.imazpress.com)

"Nous avons eu une minute de silence en l'honneur et en mémoire des trois policiers tués. C'est une marque de soutien et de respect à nos collègues qui ont été victimes de cet accident de la circulation", déclare Michel Haleux, directeur territorial adjoint de la police de La Réunion.

"Les policiers sont marqués et font preuve de solidarité mais cela fait partie des risques du métier et on en est tous conscients", dit-il. "Nos trois collègues accompagnaient une victime à l'hôpital, ils ont eux-mêmes été victimes d'un chauffard qui était sous l'emprise de stupéfiants et d'alcool."

Des forces de l'ordre qui ont également une pensée pour les familles.

Ce jeudi, le président de la République Emmanuel Macron se rend à Roubaix (Nord) pour l'hommage.

"Cet accident s'est déroulé au cours d'une intervention de secours à des victimes, ce qui illustre le cœur de la mission qui leur incombe. Une mission de tous les jours où les policiers interviennent pour protéger les Français", a expliqué la présidence.

Emmanuel Macron rencontrera les familles et les collègues des trois victimes.

Les insignes de la Légion d'honneur seront remises à titre posthume aux trois policiers au cours de cette cérémonie.

Le préfet du Nord leur a décerné lundi la médaille d'or "pour acte de courage et de dévouement", selon des arrêtés consultés par l'AFP.

Lors des questions au gouvernement mercredi au Sénat, M. Darmanin a qualifié d'"assassin" le conducteur de la voiture qui a percuté lé véhicule de police, lui-même décédé dans l'accident.

"Cet assassin (...) - parce qu'il faut utiliser les mots qui comptent - a tué non seulement trois destins mais a blessé l'intégralité de la police nationale" a lancé le ministre. "Trop de chauffards, trop d'assassins, tuent sur les routes sous l'emprise de stupéfiants et d'alcool", a-t-il pointé.

- Une collision mortelle -

Lors de ce drame, les trois jeunes policiers - qui transportaient une jeune adolescente à l'hôpital pour des examens – sont décédés.

Le conducteur mis en cause a lui aussi été tué dans le choc. Il "présentait un taux d'alcool dans le sang de 2,08g/l et il est par ailleurs positif au cannabis", a détaillé lundi la procureure de Lille, Carole Étienne.

Après cet accident mortel, et les deux autres drames qui ont touché la France – l'agression d'une infirmière malheureusement décédée et d'une secrétaire médicale à Reims et la mort d'un agent de la direction des routes à Sainte-Soulle – le président de la République avait tenu à leur rendre hommage.

Il a alors commenté: "Ils étaient engagés pour les autres. Je leur rends hommage."

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 23, 2023

Gérald Darmanin également s'était rendu sur place, aux côtés des forces de l'ordre.

Douze membres des forces de l'ordre ont trouvé la mort ces 15 dernières années dans des accidents multi-meurtriers pour les forces de l'ordre, dont le dernier, survenu le 11 avril dans les Landes, avait coûté la vie à deux gendarmes qui tentaient de contrôler un véhicule roulant dangereusement à vive allure.

