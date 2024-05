Un avant-goût d'hiver austral : baisse des températures ce week-end

Alors qu'il y a quelques jours, on parlait encore de chaleur, bonne nouvelle, ce week-end du 4 et 5 mai, une nette baisse des températures est attendue à La Réunion, "accompagné d'un passage d'un front froid atténué", indique Météo France ce vendredi 3 mai 2024. "Entre ce vendredi (encore chaud, au-dessus des normales) et le pic de fraîcheur centré sur dimanche/lundi (températures inférieures aux normales), la masse d'air devrait perdre autour de 4 à 5 degrés en moyenne", ajoutent les prévisions. C'est d'ailleurs cette nuit que les Réunionnais sentiront le frais. Un froid accentué par l'alizé soutenu qui donnera des frissons aux plus frileux (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Ce temps bien frais "restera bien ventilé par l'alizé jusqu'en cours de semaine prochaine d'où une sensation de fraîcheur accentuée par le vent".

"En cours de nuit de vendredi à samedi, le passage d'un "pseudo-front froid" (bande nuageuse associée à une limite de masses d'air) pourra donner de bonnes averses sur un tiers sud-est, surtout les contreforts du volcan", ajoutent les prévisions.

Ce samedi 4 mai, les températures seront en légère baisse et repasseront durant le week-end sous les normales de saison.

"Le vent de Sud-Est est assez fort à fort. Les rafales attendues avoisinent les 70 à 80 km/h sur les plages de l'Ouest de la Pointe au Sel au Cap Lahoussaye et 60 à 70 km/h de l'Anse des Cascades à Saint-Denis. Les brises dominent sur le quart Nord-Ouest."

"Cet air frais sera aussi plus sec, avec seulement quelques averses sur les pentes exposées au flux de sud-est mais un soleil assez bien présent, surtout sous le vent du relief et sur les sommets au-dessus de 2000m", notent les météorologues.

Dimanche, "le mercure baisse encore un peu et le vent mollit".

"Le vent de Sud-Est reste assez fort, mais plus faible que la veille avec des rafales voisines de 60 km/h le long des côtes exposées", précise Météo France dans ses prévisions.

En bref, un avant-goût d'hiver austral qui contrastera avec le temps actuel.

