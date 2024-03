Un cas importé de choléra à La Réunion, l'ARS estime "très improbable la propagation de la maladie"

Un cas de choléra a été déclaré à l’Agence régionale de santé (ARS La Réunion) ce mercredi 20 mars 2024. La personne malade avait récemment séjourné en Inde. "Les mesures de précaution nécessaires sont mises en œuvre et le contact tracing est en cours" note l'ARS avant de préciser qu'il existe "un risque faible de propagation de cette maladie à La Réunion". Le dernier cas importé de choléra était survenu en 2022, en provenance du Moyen-Orient (Photo www.imazpress.com)

L'ARS annonce par ailluers, le maintient du dispositif d'information et de sensibilisation mis en place auprès des voyageurs arrivant à l'aéroport Roland Garros.

Elle précise aussi : "dès la confirmation du cas et afin d'éviter toute diffusion de la maladie, des mesures de précaution ont été mises en place à l'hôpital. Le contact tracing a été lancé afin d'identifier les cas contacts et co-exposés et leur délivrer, si besoin, les premiers traitements".

- Qu'est-ce que le choléra ? -

Le choléra est une infection digestive bactérienne aiguë se manifestant principalement par des diarrhées et des vomissements. La plupart des cas ne présente que peu ou pas de symptômes.

Cependant certains développent des complications sévères liées à des déshydrations intenses par diarrhées. La bactérie se transmet par les eaux ou les aliments souillés et les mains sales. Les formes sévères de choléra touchent particulièrement les personnes vivant dans des conditions d'hygiène précaires, en situation de dénutrition et n'ayant pas accès à une eau potable.

"C'est pourquoi la propagation de cette maladie à La Réunion est très improbable" estime l'ARS

Tourefois, avec l'épidémie en cours aux Comores, les recommandations aux voyageurs restent les suivantes :

- aux voyageurs en provenance de l'Union des Comores : en cas de symptômes (vomissements, diarrhée intense), s'isoler de son entourage et appeler le 15 en signalant le voyage récent aux Comores.

- aux personnes se rendant aux Comores : pendant le séjour, se laver les mains très régulièrement à l'eau savonneuse ou utiliser un gel hydro-alcoolique, et privilégier la consommation d'eau embouteillée.

Pour rappel, un premier cas de choléra a été confirmé à Mayotte ce mardi 19 mars 2024. Il s’agit "d’une femme arrivée des Comores par kwassa" ce lundi, a expliqué le médiz en ligne Kwezi.fr. "Elle a été prise en charge par l’unité spécialisée du CHM. Ses jours ne sont pas en danger selon nos informations" a ajouté le média.

