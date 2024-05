Un dimanche pour célébrer les mamans, malgré les difficultés auxquelles elles font face

Les mamans sont à l'honneur ce dimanche 26 mai 2024. Une journée où leur travail et sacrifices pour leur famille sont remerciés, par des cadeaux, des attentions et des réunions de famille. Mais il s'agit aussi d'une journée toujours autant marquée par des publicités sexistes, une overdose de rose, et des promotions sur l'électroménager. L'occasion donc de rappeler qu'une mère, ce n'est pas qu'une ménagère, mais une personne à part entière. Que l'on devrait célébrer ce dimanche, mais aussi tous les jours de l'année. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

L'idée de la fête des mère est née dans des mouvements natalistes de la fin du XIXème siècle, qui s'inquiétaient de la baisse du nombre de naissance - surtout en comparaison avec nos voisins allemands dans l'Hexagone.

Dès le début du XXème siècle, les prémices de la "Fête des mères" se font donc sentir, avec la remise d'un prix pour les mères de famille nombreuse en Isère.

Officialisée en 1942 par le Maréchal Pétain, elle visait finalement surtout à encourager la natalité dans une France dévastée par la guerre. Loin des idéaux progressistes actuels, la fête promouvait surtout la vision de la mère de famille, reine du foyer mais cantonnée à ce rôle.

En 2024, heureusement, les mentalités ont évolué...Plus ou moins. Si l'égalité des droits est atteinte sur le papier, c'est finalement majoritairement sur les femmes que reposent l'entretien du foyer et l'éducation des enfants. Un double travail, finalement, pour les mères qui évoluent aussi au sein d'une carrière.

Des améliorations se font évidemment - et heureusement - sentir, les hommes prenant de plus en plus part aux tâches du quotidien. Mais cela reste loin, pour l'heure, d'être égalitaire.

Une situation que beaucoup de jeunes femmes n'ont pas manqué de remarquer, et qui a sans doute un impact direct sur la baisse de natalité constatée ces dernières années en France - et un peu partout en Europe. Ajoutez à cela l'inflation, l'incertitude du futur, une crise climatique, et vous obtenez la recette parfaite pour freiner les envies de fonder une famille.

Situation qui pousse d'ailleurs le gouvernement à établir un plan de "réarmement démographique"...en s'intéressant à la fécondité uniquement. Aucune remise en question de la qualité de vie des jeunes parents, du soutien qu'on leur apporte, du manque de crèches et d'assistantes maternelles, de la baisse astronomique de la qualité de l'enseignement dans l'Education national. La liste est longue mais n'intéresse pas la présidence.

En ce dimanche de Fête des mères, n'oublions donc pas de remercier celles qui ont jonglé - ou jonglent toujours - entre vie familiale, vie professionnelle, et tous les tracas du quotidien. En espérant que les problématiques auxquelles elles, et les futures mères, font face seront un jour réellement prises en compte par les décideurs.

Bonne fête à toutes les mamans.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com