Madagascar sous la menace d'une zone perturbée, d'importantes précipitations attendues

Madagascar est sous la menace d'un système dépressionnaire qui pourrait toucher terre dans la région d'Antsiranana (Diego Suarez, nord de la grande île) ce dimanche soir, indique Météo France ce samedi 2 mars 2024. Des fortes pluies, "pouvant provoquer des glissements de terrain et des inondations éclair" ont commencé à s'abattre sur le pointe nord malgaches, indiquent les météorologues. Mayotte sera impactée par les précipitations générées par le système dépressionnaire. "La Réunion restera à l'écart de l'influence directe de ce système" note Météo France. Mais la proximité de la zone "occasionnera une nette dégradation à partir de ce dimanche" soulignent les météorologues (Photo /Météo France)

Le nord, l'est et le sud-est ont d'ailleurs été placés en vigilance jaune fortes pluies et orages à partir de midi ce dimanche.

Lire aussi - Le nord, l'est et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies et orages à partir de midi

La Réunion ne sera pas directement impactée par le système dépressionnaire "mais une invasion d'air chaud et humide dans sa périphérie lointaine occasionnera une nette dégradation à partir de ce dimanche (le relief de l'île accentuant les précipitations et le risque orageux), marquant un franc changement par rapport au beau temps de ces derniers jours", détaillent les météorologues.

- Risques d'inondations à Madagascar -

Du côté de Madagascar, les conditions météorologiques se sont déjà fortement dégradées sur la pointe nord de la Grande Ile. "Mis à part des vents localement forts possibles près du point d'impact, ce sont surtout les fortes pluies qui présentent une sérieuse menace" note Météo France.

La province de Diego-Suarez (nord) "mais aussi par extension avec le déplacement du phénomène, les provinces de Tamatave, de Majunga et de Fianarantsoa (est) sont impactées soulignent les météorologues avant de prévenir que "ces fortes pluies orageuses pourraient causer des glissements de terrain et localement des inondations éclair"

La province d'Antsiranana mais aussi plus localement sur les provinces de Toamasina, Mahajanga voire Fianarantsoa dans l'est de Madagascar devaient être particulièrement impactés par "ces fortes pluies orageuses pourraient causer des inondations éclair localement", explique Météo France.

- Mayotte dans l'incertitude -

"Mayotte devrait aussi connaître une dégradation essentiellement pluvieuse en périphérie nord du système entre lundi et mardi" indiquent les météorologues.

Ils ajoutent qu'"étant donnée l'incertitude sur la trajectoire et l'intensité du phénomène (plus ou moins gêné par la proximité des côtes malgaches), l'ampleur de cette dégradation reste incertaine et sera précisée d'ici lundi. Les populations sont invitées à suivre de près l'évolution des prévisions", précise Météo France.

Le système devrait ressortir en mer par la côte ouest de Madagascar. "A partir de mardi, le système pourrait ensuite progresser sur les eaux chaudes du canal du Mozambique et connaître une intensification plus significative en raison d'une amélioration temporaire des conditions environnementales" estime Météo France.

En s'enfonçant en direction du sud, le système pourrait ainsi se renforcer jusqu'au stade de tempête modérée. "Si cela se confirme, le système pourrait alors être baptisé du nom de Filipo" anticipe Météo France.

"En fin de semaine, le météore devrait rencontrer des conditions moins favorables et pourrait décliner progressivement en intensité. Néanmoins, la prévision reste encore incertaine à ce stade et méritera d'être confirmée dans les prochains jours" ajoutent les météorologues.

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :

Perturbation tropicale



Centre positionné le 04/03 à 10h locales, par 14.3 Sud / 47.2 Est.

Tempête modérée



Centre positionné le 05/03 à 10h locales, par 17.6 Sud / 43.1 Est.

Tempête modérée



Centre positionné le 06/03 à 10h locales, par 20.6 Sud / 41.1 Est.

Tempête modérée



Centre positionné le 07/03 à 10h locales, par 23.0 Sud / 40.3 Est.

Dépression tropicale



Centre positionné le 08/03 à 10h locales, par 25.9 Sud / 41.3 Est

A noter qu'une autre zone suspecte est également présente dans la zone "et il y a un risque de formation d'une autre tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours" précise Météo France.

Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com