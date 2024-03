Un mois de jeûne et de partage : les musulmans de La Réunion débutent le Ramadan

Un jour après l'Hexagone, le Ramadan, mois sacré des Musulmans, a débuté ce mardi 12 mars 2024 à La Réunion. La lune a en effet été observée dans la soirée, marquant le début de ce mois de jeûne et de partage pour les croyants (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Le Ramadan est l'un des cinq piliers de l'Islam, avec la profession de foi, la prière, l'aumône et le pélerinage à la Mecque. Il est observé tous les ans chez les personnes musulmanes. C'est un mois "de fête, de ferveur spirituelle, de réflexion" explique l'Imam Bana.



"Il s'agit aussi d'un mois pour nous cadrer spirituellement, pour faire preuve de générosité, de partage, et de vivre-ensemble alors que nos concitoyens catholiques sont actuellement en carême, tandis que nos concitoyens juifs fêteront bientôt Pourim" ajoute-t-il.



Ce lundi soir, les membres de la communauté musulmane de l'île s'étaient donné rendez-vous dans les minarets, sur le front de mer ou dans les hauts pour observer la lune. "Si on pouvait l'observer à la tombée de la nuit, cela indiquait que le Ramadan pouvait débuter" explique l'Imam Bana.



Aidés par l'Observatoire des Makes, comme chaque année, les croyants ont pu bénéficier d'un calendrier des éphémérides. "Chacun regarde la lune dans son pays, c'est pour cela que dans l'Hexagone le Ramadan a débuté plus tôt."



Après l'observation de la lune, les fidèles ont entamé le mois sacré avec "une prière de nuit spécifique au Ramadan". Tout le mois sera dédié à ces prières, au jeûne, et à la lecture du Coran, celui-ci étant "intimement lié à ce mois de Ramadan".



- Partage, générosité et prières -



Le partage est par ailleurs l'une des valeurs fondamentales de ce mois sacré. "Nous appelons tous nos fidèles à casser leur jeûne (iftar ou ftour) en compagnie d'invités" indique l'Imam Bana, précisant que "tout le monde est convié" à la rupture du jeûne, même les non-croyants.



Ce mois, tourné vers l'introspection, appelle "à se recadrer, se détacher de ses instincts et des préoccupations matérielles".



Les fidèles doivent s’abstenir de manger et de boire entre le lever et le coucher du soleil, mais aussi d'avoir des relations sexuelles par exemple. À la nuit tombée, ils rompent le jeûne lors de ce qu'on appelle l’iftar ou le ftour. Un dernier repas est partagé le matin avant l'aube.



Toutes personnes croyantes est appelée à observer le Ramadan, sauf les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes ou indisposées, et les personnes dont la santé ne permet pas de jeûner. Elles doivent "rattraper" les jours où le jeûne n'a pas été observé si leur santé le permet.



Ce Ramadan débute dans une atmosphère mondiale particulièrement compliquée. "Nous prions déjà chaque jour pour tous ceux qui vivent sous l'oppression, mais le Ramadan sera l'occasion pour nous de redoubler de prières. Pas seulement pour les peuples musulmans, mais pour chaque humain vivant aujourd'hui sous l'oppression" conclut l'Imam Bana.



A noter que dans une note envoyée mercredi aux préfets, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé à ce que les lieux de culte musulmans soient protégés, "comme pour toutes les fêtes religieuses de l'ensemble des cultes". Cette sécurisation intervient "dans un contexte de hausse des actes antimusulmans au cours de l'année 2023 (+30%)".



Le ministre de l'Intérieur a également appelé à porter une attention particulière aux célébrations de la nuit du destin, autour du 5 avril, et de la fête de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan, le 9 ou 10 avril.

La rédaction d'Imaz Press Réunion souhaite un bon Ramadan à toute la communauté musulmane de l'île.



