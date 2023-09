Un plan anti harcèlement scolaire qui ne convainc pas vraiment

Après plusieurs drames survenus dans l'Hexagone, la Première ministre Elisabeth Borne a présenté un plan interministériel pour lutter contre le harcèlement scolaire ce mercredi 27 septembre 2023. Plusieurs mesures ont été annoncées, notamment le bannissement des réseaux sociaux lors de l'ouverture d'une instruction judiciaire contre un harceleur présumé, et la confiscation du téléphone portable en cas de condamnation. La Réunion n'est pas épargnée par ce phénomène, malheureusement. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Pour Jérôme Motet, du Snalc Réunion, cette problématique "aurait dû être travaillée depuis longtemps". "C'est quelque chose qu'on a laissé passer pendant des années, dans la logique du "pas de vagues"…L'Etat est coupable d'avoir laissé ce phénomène s'installer dans les écoles" estime-t-il.



S'il est favorable à des mesures punitives en cas de harcèlement, il s'interroge cependant sur les moyens mis en place pour appliquer les dites-mesures. "Pourquoi pas, mais comment les mettre en place ? Je suppose qu'un adolescent peut contourner ces mesures" souligne-t-il. En effet, il semble difficile de mettre en place un véritable bannissement des réseaux sociaux, ou une confiscation totale du téléphone portable.



"Heureusement qu'ils les proposent, il faut un volet préventif et dissuasif dans les sanctions" relativise-t-il cependant. "Il faut aussi responsabiliser les parents, ce n'est pas normal que les parents d'élèves violents n'aient pas de réaction" ajoute-t-il par ailleurs.



Daniel Amouny, président départemental de la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves (FCPE), dénonce lui un "plan à 200% sur la répression et très peu sur la sensibilisation".



"On a un plan qui est dans la même ligne directrice que ce que l'on voit depuis cinq ans : on n'arrive pas à régler le problème, donc on va mâter les élèves. Ca ne marche pas, on ne peut pas se baser uniquement sur la répression" estime-t-il. "Je ne dis pas qu'il ne faut pas sanctionner, mais ça ne peut pas être une politique globale."



"Comment va-t-on interdire aux enfants d'aller sur les réseaux sociaux ? Qui va devoir gérer ça ? Comment vérifier que l'enfant ne donne pas une fausse date de naissance ou une fausse identité quand il s'inscrit ? " s'interroge-t-il lui aussi.



- "Changement de mentalité" -



"Ce que nous attendons c'est un changement de mentalité dans la gestion des situations de harcèlement qui sont portées à la connaissance des institutions, de l'autorité scolaire des parents et par les enfants" dit Daniel Amouny.



"Il faut qu'il y ait des moyens dans l'écoute pour que les parents et enfants puissent s'exprimer sur la situation et qu'on puisse plus tôt déceler s'il s'agit d'un problème de harcèlement ou pas, et qu'un accompagnement soit aussi mis en place pour l'élève harceleur, on ne règle pas tout en punissant."



"Il faut plus de coordination avec les parents et acteurs de terrain, pas seulement au niveau des enseignants mais aussi tous les professionnels qui travaillent sur le périscolaire et extrascolaire" estime par ailleurs Audrey Coridon, du collectif Stop Vif



Une demande à laquelle certaines mesures devraient répondre. "Nous allons mettre plus d'humain dans les académies, avec la création de brigade anti-harcèlement dans chaque rectorat. Nous allons créer des équipes académiques de lutte contre le harcèlement" a en effet assuré le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal.

- Manque criant de personnel -

La question des personnels disponibles se pose tout de même, alors que le programme pHARe peine à se mettre en place dans l'île.



"Il devrait être déployé mais aujourd'hui il n'est pas encore opérationnel. On demande à ce que ce projet, ce dispositif soit expliqué aux élèves et parents d'élèves. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Comment on active ce dispositif ? Aujourd'hui ce programme n'a pas été présenté aux parents" dénonce Daniel Amouny.



"Que fait-on pour remédier au manque de personnel, et comment fait-on pour mettre en place ces dispositifs alors qu'il manque énormément de personnel pour gérer les élèves dans les établissements ?" s'interroge-t-il.



"Le ministre parle de professionnels de santé qui interviendront dans les établissements : avec qui ? A quelle fréquence ? A partir de quel âge ? On n'a déjà pas les personnels, comment va-t-on faire ?"



"Il faut donner des moyens à La Réunion de combattre le harcèlement, on a de gros soucis de prévention. Les effectifs ne sont pas suffisants, comment peut-on faire notre travail ?" abonde Jérôme Motet.



"Il n'y pas assez d'infirmière, d'AED, de personnels sociaux…pourtant ce sont les personnels les plus en contact avec les élèves quand ils ont des problèmes. Et les classes surchargées n'aident pas à lutter contre les violences, au contraire" ajoute-t-il, prônant le placement en zone d'éducation prioritaire pour toute La Réunion afin de soulager les effectifs par classe.



