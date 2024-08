Une forte houle pourrait déferler en fin de semaine

La houle pourrait encore déferler sur les côtes de La Réunion ce samedi 24 août et ce dimanche 25 août 2024. "Selon les prévisions disponibles en ce mardi soir, les hauteurs moyennes seraient proches des 5 mètres" indique Actus Météo 974 sur ses réseaux sociaux. "Ce serait potentiellement du très costaud, sans nul doute le plus gros épisode de cet hiver jusqu'à présent" ajoute-t-il. Le littoral ouest et sud ouest a déjà connu plusieurs épisodes de fortes houle au cours des dernières semaines. La plus grande prudence sera donc de mise en bord de mer (Photo rb/www.imazpress.com)

Le littoral ouest et sud a déjà connu plusieurs épisodes de fortes houle au cours des derniers jours.

Ce samedi 17 août et ce dimanche 18 août, des vagues parfois hautes de 7 mètres ont déferlé sur les côtes entre Le Port et Saint-Philippe.

Aux Roches noires, sur la côte ouest, les vagues étaient impressionnantes. Regardez

