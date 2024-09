Vétérinaires, Caillé, corruption présumée, professeurs et coke

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 16 septembre au vendredi 20 septembre 2024: • Lundi 16 septembre - Dans le nord et est de l'île : chevaux blessés et malades recherchent vétérinaires désespérément • Mardi 17 septembre - François Caillé toujours en garde à vue au commissariat Malartic • Mercredi 18 septembre - Affaire de corruption présumée : François Caillé remis en liberté, les investigations se poursuivent • Jeudi 19 septembre - Élève de 3 ans frappée : derrière la violence, la question de la santé mentale des professeurs • Vendredi 20 septembre - Addictions : la consommation de coke explose à La Réunion (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Mais où sont donc passés les vétérinaires équins à La Réunion ? Depuis plusieurs semaines, mois et même années, le nord et l'est de l'île désespèrent de pouvoir soigner leurs chevaux correctement et dignement. Depuis la disparition de l'ancien vétérinaire apprécié de tous et malgré la venue d'une professionnelle une année, mais repartie en mars 2024, la situation est particulièrement fragile pour les clubs, éleveurs et propriétaires.

François Caillé est en garde à vue depuis ce lundi après-midi 16 septembre 2024. Cette décision a été prise par le parquet de Saint-Denis à l'issue d'une perquisition menée au siège du groupe dirigé par l'homme d'affaires dans le centre ville de Saint-Denis. Selon nos informations trois autres personnes sont également retenues dans les locaux du commissariat Malartic (Saint-Denis). Ces investigations sont menées dans le cadre d'une enquête pour des faits supposés de corruption, favoritisme, trafic d'influence, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux.

Les gardes à vue de François Caillé, président du groupe éponyme, et deux autres personnes, dont la directrice générale de l'entreprise ont été levées ce mardi 17 septembre 2024 en fin d'après-midi. Ils étaient retenus au commissariat Malartic à Saint-Denis pour des faits supposés de corruption, de favoritisme et de trafic d'influence dans le cadre de marchés publics attribués à la branche automobile du groupe. Les policiers de la brigade financière poursuivent leurs investigations.

Après la publication d'une vidéo montrant une institutrice frappant une enfant de trois ans dans l'Hexagone, la polémique continue d'enfler. Si les condamnations sont – bien heureusement – unanimes, nombreux sont ceux à souligner les difficiles conditions de travail du corps enseignant, dont certains sont "poussés à bout". Un argumentaire qui divise.

Pendant longtemps, le prix élevé de la cocaïne à La Réunion a limité sa disponibilité sur l’île. Ce temps est révolu : la demande augmente, les volumes grimpent, la consommation devient grand public. Le point sur ce phénomène avec des médecins addictologues