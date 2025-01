Viaduc de la NRL : la Région devra verser 12 millions d'euros au groupement attributaire du marché

Ce mardi 28 janvier 2025, le tribunal a rendu une série de jugements dans treize affaires qui concernent l’exécution du marché portant sur la construction du viaduc de la Nouvelle route du littoral. Une partie des demandes d’indemnisation reclamées à la Région par groupement attributaire du marché ont été rejetées. La juridiction a toutefois condamné la région Réunion à verser au groupement la somme de 12 millions d’euros, ainsi qu’au paiement d’intérêts moratoires. Les entreprises réclamaient 242 millions d'euros (Photo www.imazpress.com)

"Le tribunal n’a fait que partiellement droit aux demandes indemnitaires présentées par le groupement d’entreprises titulaire du marché qui réclamait plusieurs dizaines de millions d’euros au titre de ces instances" indique la juridiction admininistrative dans un communiqué publié ce mardi

- "Les demandes du groupement contre la Région "ne sonst pas fondées -

Le tribunal a en effet estimé que l’essentiel des demandes présentées par le groupement en raison de contraintes imprévues auxquelles il a dû faire face et des fautes qu’aurait commises la Région Réunion dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre ne sont pas fondées (ex : insuffisance des études géotechniques préalables menées par la région, surcoûts liés aux intempéries ou à des erreurs commises par la région dans la conception de l’ouvrage…).

"En revanche, le tribunal a estimé qu’en application des stipulations du contrat, le groupement avait droit à une rémunération complémentaire au titre des travaux de fouilles en mer et de remblaiement des piles du viaduc. Il a condamné la région Réunion à verser au groupement la somme de 12 millions d’euros, ainsi qu’au paiement d’intérêts moratoires" indique la tribunal administrati dans son communiqué

"La notification de ces jugements fait courir le délai de recours en appel pour les parties" précise la juridiction.

Le tribunal sera amené à statuer sur une dernière série de requêtes relatives à la construction du viaduc à l’occasion d’une audience qui se tiendra jeudi 13 février 2025.

- Une nouvelle enveloppe de plus de 420 millions d’euros pour finir la NRL -

Pour rappel, en raison de l'imprévision de la précédente gouvernance de la Région, il reste toujours un tronçon de route à construire pour que la jonction totale nord.- ouest par la NRL. En février 2022, la nouvelle majorité régionale a priorisé a solution d'une construction d'un second viaduc, faute de roches massives pour aménager un tronçon en corniche entre la Grande Chaloupe et la Possession.

Dans ce cadre un protocole a été signé par l’État qui s’est engagé au côté de la Région pour terminer la NRL en injectant une nouvelle enveloppe de plus de 420 millions d’euros.

