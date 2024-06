Vigilance jaune : ça souffle toujours sur l'ouest de l'île

Ce vendredi 14 juin 2024, le vent souffle toujours mais essentiellement sur la côte ouest de La Réunion. La vigilance jaune est de mise. "Des rafales sont encore attendues le long des côtes Nord-Ouest et Sud-Est ainsi que sur le relief et hauteurs exposées, mais elles sont sans aucune mesure par rapport à celles observées la veille avec entre 70 à 80 km/h attendus ce matin du côté du Port, de Saint-Philippe ou encore au Tampon et à la Plaine des Cafres", indique Météo France. En raison de ces conditions météo, la direction régionale des routes a émis des restrictions de circulation sur la Nouvelle route du littoral entre Saint-Denis et la Possession (Photo : www.imazpress.com)

"Le vent baisse graduellement au cours de la journée à et s'oriente Nord à Nord-Est en rentrant sur la région de Saint-Paul cette après-midi", ajoutent les prévisions.

Pour le week-end, "le vent de secteur Nord-Est à Nord souffle avec des rafales de 40 à 50 km/h sur les côtes Ouest et Sud-Est. Les brises s'installent ailleurs".

- Plus de 120km/h enregistrés -

Les rafales maximales enregistrées aujourd'hui sont très remarquables pour un épisode non cyclonique:

- 105 km/h à la Plaine des Cafres et 102 km/h au Baril, sont des records de rafales maximales sur la période avril-novembre.

- 120 km/h à Cilaos, c'est seulement arrivé en janvier-février

- 122 km/h à la Petite-France est une valeur record sur la période mai-décembre.

- La circulation des deux roues interdite sur la NRL -

Le CRGT rappelle qu’en raison de la vigilance de Météo France et de l’intensification des rafales de vent en cours, la circulation est règlementée entre Saint Denis et La Possession (échangeur Port Est) jusqu’au vendredi 14 à 6h comme suit :

- Circulation des deux roues interdite sur le Viaduc de la Nouvelle Route du Littoral ;

- Vitesse limitée à 70 km/h pour l’ensemble des véhicules.

(Les conditions de sécurité n’étant pas réunies pour nos équipes de modifier la signalisation sur le terrain, certains panneaux peuvent indiquer encore 90 km/h, merci de ne pas y tenir compte).

Pour rappel, la plus grande prudence est particulièrement demandée aux poids lourds, fourgons et véhicules avec forte prise au vent avec une vitesse conseillée à 50 km/heure, et des déplacements limités aux besoins urgents.

