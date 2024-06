Vigilance orange : avis de vents forts sur le nord, l'ouest, le sud et sud-est

Ce jeudi 13 juin 2024, la totalité des côtes ouest et sud, ainsi que le nord de l'île sont en vigilance orange vents forts émis par Météo France. "Le vent d'Est à Nord-Est souffle avec des rafales de l'ordre de 80 à 100 km/h sur les zones littorales exposées du Nord-Ouest et du Sud ainsi que dans les hauts de l'Est et 100 à 120 km/h dans la majorité des hauts", indique Météo France. En raison de cette vigilance, le CRGT informe que la circulation sera règlementée entre Saint-Denis et La Possession sur la Nouvelle route du Littoral. Les deux-roues n'auront pas le droit de circuler. Pour les autres véhicules, la vitesse est limitée à 70 km/h (abaissée à 50 km/h pour les poids lourds et fourgons) Ces restrictions resteront en vigueur jusqu’au vendredi 14 juin à 6h (Photo : www.imazpress.com)

La nouvelle route du littoral est donc directement exposée à ces rafales.

Seules les zones situées près du littoral entre la Pointe au Sel (Saint-Leu) et la Pointe des Aigrettes (Saint-Gilles) et de Sainte-Rose à Sainte-Marie restent à l'écart de ce vent très turbulent.

Les sorties en haute montagne sont déconseillées en particulier dans le massif du volcan en raison du vent fort, de la pluie et de la visibilité souvent réduite.

- La circulation des deux roues interdite sur la NRL -

En raison de ces conditions météo, la direction régionale des routes a décidé de réglementer la circulation entre Saint-Denis et la Possession (échangeur Port Est) depuis 20h ce mercredi 12 juin, jusqu’au vendredi 14 à 6h.

La circulation des deux roues est interdite sur le viaduc de la Nouvelle route du littoral. La vitesse limitée à 70 km/h pour l’ensemble des véhicules.

La plus grande prudence est particulièrement recommandée aux poids lourds, fourgons et véhicules avec forte prise au vent avec une vitesse conseillée à 50 km/heure, et des déplacements limités aux besoins urgents.

- Vigilance météorologique en cours : soyez vigilant ! -

- Vigilance fortes pluies -

Une vigilance fortes pluies a également été émise pour ce jeudi, 6 heures dans le secteur sud-est de l'île.

