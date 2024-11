Deux ans avec sursis pour agressions sexuelles sur mineures : le parquet fait appel de la décision

Ce lundi 4 novembre 2024, le parquet de Saint-Denis a décidé de faire appel de la décision du tribunal rendu le 4 octobre dans l'affaire des agressions sexuelles présumées sur 11 mineures. L'homme soupçonné a été condamné en première instance à trois ans de prison dont deux avec sursis (Photo : sly/www.imazpress.com)

L'association Écoute-moi, Protège-moi, Aide-moi (EPA) avait espéré que le parquet ferait appel de cette décision en interpellant la procureure par un courrier.

Un appel confirmé mais "pour aggravation de la peine, pas pour le reste", explique Jessy Yong-Pen, présidente de l'association. Elle ajoute : "les victimes sont remplies d'espoir", "car il est actuellement toujours libre", poursuit Marie*, une des victimes.

Lire aussi - Trois ans de prison, dont deux avec sursis, pour l'homme soupçonné d'agressions sexuelles sur 11 mineures

Lire aussi - Tribunal de Saint-Denis : un homme poursuivi pour avoir agressé sexuellement 11 petites filles

- Trois ans de prison, dont deux avec sursis -

Le vendredi 4 octobre 2024, un homme âgé de 61 ans a été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis. Il était poursuivi pour plusieurs agressions sexuelles et attentats à la pudeur avec violence sur 11 petites filles, toutes mineures au moment des faits.

Le mis en cause est désormais inscrit au fichier des délinquants sexuels et a interdiction d'entrer en contact avec des enfants.

Les faits reprochés auraient été commis entre 1985 et 2004 dans la région de Sainte-Rose au sein de sa sphère familiale.

L'homme nie les faits reprochés.

Pour rappel, lors des Assises des violences intrafamiliales de mai 2023, les chiffres donnés par le Préfet de la Réunion démontraient que le risque d'être victime de violences sexuelles était près de 50% plus élevé à La Réunion qu'en moyenne nationale.

• Le 119 est un numéro d'urgence national gratuit, dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être.

Il est joignable par téléphone gratuitement et de manière anonyme 24h/24 et 7j/7 ou via un formulaire en ligne. Un tchat en temps réel destiné aux moins de 21 ans est aussi disponible tous les jours de 15 h à 21 h.

*prénom d'emprunt

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com