Windy : un outil à manier avec précaution, n'est pas monsieur Météo qui veut

Une zone est en approche, une tempête est à prévoir… et alors que Météo France affine ses prévisions jour par jour, c'est généralement vers l'application météo Windy que les Réunionnais se tournent. Sur les réseaux, autour d'une table, un seul mot : "Windy". Mais si cette application vous semble faire la pluie et le beau temps, elle est tout de même à prendre avec précaution… surtout pour les non-initiés

"On a vu ce matin sur Windy que la tempête va passer sur nous…"

"Gros risque de formation, suivez Windy.", peut-on lire sur les réseaux ou entendre autour d'un café entre amis.

Ces dernières années, des sites ou applications permettant à n'importe qui de jouer aux météorologues ont vu le jour. Parmi ces derniers, Windy. Mais trop souvent, les gens font l'erreur de croire que Windy réalise des prévisions. C'est faux !

Derrière les images ornées de jolies couleurs sur Windy, se cachent de nombreuses données pour arriver à une prévision fiable.

"Windy est un très bon outil de visualisation de données", reconnaît Sébastien Langlade, responsable adjoint du service de prévisions à Météo France Réunion.

Windy met en forme de "façon jolie et permet de visualiser les prévisions des trajectoires".

Toutefois, "ces données viennent de systèmes de prévision numérique du temps". "Windy peut être interprété comme outil du prévisionniste, pour les personnes qui ont une expérience en termes d'utilisation des données météorologiques", note Sébastien Langlade, responsable adjoint du service de prévisions à Météo France Réunion.

Tout le monde ne peut se déclarer prévisionniste. "Ça a l'air précis mais il ne faut pas se leurrer", dit-il. "Une prévision d'un cyclone sur 15 jours ça ne vaut pas grand-chose."

Un constat partagé par la communauté de Actu Météo 974. "Windy n'est pas un outil de prévision mais plutôt un outil qui va nous donner une simple tendance en mettant en forme les sorties des modèles."

Faire de la prévision est plus complexe que de simplement regarder Windy. Ayez toujours à l'esprit, qu'il est capital de garder de la distance vis-à-vis de ce qui est montré par les modèles de prévision. Ils peuvent se tromper et varier énormément d'une simulation à une autre ou d'un modèle à un autre jusqu'au moment de trouver le bon calibrage et les bonnes tendances.

- Windy ne fait pas de prévision -

Mais attention, Windy partage ces données sans expertise. "Ce sont des données brutes sorties de modèles de prévision", précise Sébastien Langlade. Des modèles dont se servent les spécialistes de Météo France pour leurs prévisions.

Dans le menu en effet, il existe plusieurs modèles consultables : le modèle européen, le modèle américain, ainsi qu'un troisième modèle.

Quand on y regarde de plus près, en choisissant une date, une heure… la prévision varie d'un modèle à l'autre.

Prenons comme exemple le lundi 15 janvier 2024 à 10 heures. Sur le modèle européen (ECMWF), la zone suspecte se trouve au nord de La Réunion.

Sur le modèle américain, elle est positionnée entre Maurice et Rodrigues.

- Les modèles de prévision ne sont pas des boules de cristal -

Si Windy peut penser que l'on fait la pluie et le beau temps, devenant Monsieur ou Madame Météo en le regardant, il vaut mieux laisser la tâche du temps aux prévisionnistes et experts en la matière.

"Quand on voit que le modèle n'est pas encore formé, on ne peut pas donner encore d'expertise en termes d'impact", explique

Sébastien Langlade, responsable adjoint du service de prévisions à Météo France Réunion.

"C'est d'ailleurs pour cela que les services de Météo France restent prudents car l'on voit actuellement des scénarios très écartés."

"Windy est un bel outil mais doit être interprété par des professionnels, des météorologues ou encore une communauté de passionnés qui savent interpréter ces modèles. Il ne faut pas crier au loup", lance Sébastien Langlade.

- Une tempête pour ce week-end -

Alors gros risque de formation ou pas ?

Depuis le début de la semaine, la formation d'une tempête tropicale en fin de semaine se précise. Actuellement sous surveillance, "cette zone suspecte est toujours prévue de se former jeudi ou vendredi au plus tard assez loin au Nord-Est de La Réunion", précise Météo France. Toutefois, si elle se formera loin de nos côtes, le risque que ce système deviennent tempête tropicale "reste fort", notamment ce samedi.

"Une influence de ce système sur les terres habitées est possible au cours de la semaine prochaine, en particulier pour les îles des Mascareignes", indique Sébastien Langlade, responsable adjoint du service de prévisions à Météo France Réunion.

S'il faut attendre encore quelques jours pour connaître l'impact de ce phénomène, "le risque reste fort (probabilité à plus de 60%) que cette zone devienne une tempête tropicale d'ici la fin du week-end à relative proximité des terres habituées (moins de 1.000 km), souligne le responsable adjoint du service de prévisions à Météo France Réunion.

"L'évolution du temps pour la fin de week-end et début de semaine prochaine est quant à elle conditionnée par l'évolution de ce potentiel système dépressionnaire tropical."

Reste à savoir quel impact ce système aura… mais il est encore un peu trop tôt pour le dire.

