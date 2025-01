Des médailles rouillées, un jogging spécial gueule de bois et dinosaures

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 30 décembre 2024 au vendredi 3 janvier 2025, le voici. Une médaille de bronze termine en véritable "peau de crocodile". À Paris, deux amis ont mis en place une course spéciale où l'objectif était de courir 5 km en lendemain de soirée. Près de 200 empreintes de dinosaures découvertes dans une carrière de l'Oxfordshire.

- "Paris 1924" : des athlètes des JO 2024 montrent le piteux état de leurs médailles de bronze

Les nageurs français Clément Secchi et Yohann Ndoye-Brouart, médaillés du 4x100m 4 nages cet été aux JO de Paris 2024 se sont plaints de la dégradation de leur médaille de bronze sur les réseaux sociaux.

"Peau de crocodile." C'est avec ces quelques mots que Clément Secchi a ironisé sur l'état de sa médaille de bronze remportée sur le 4x100m 4 nages cet été aux Jeux olympiques, déjà fortement dégradée seulement quelques mois plus tard.

Pas la médaille de bronze de Clement Secchi qui s’écaille ????????#Paris2024 pic.twitter.com/Dv7YOVxLMN — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 27, 2024

"Paris 1924". Le Français Yohann Ndoye Brouard rie jaune. Le nageur médaillé de bronze avec le relais 4 x 100 4 nages aux Jeux olympiques de Paris 2024 a posté lui aussi sur les réseaux sociaux les deux faces de sa breloque, qui est déjà très abîmée.

En août dernier, le comité d'organisation des Jeux avait réagi à ce sujet, en proposant aux sportifs de signaler ces problèmes afin que les médailles soient "systématiquement remplacées par la Monnaie de Paris et gravées à l'identique".

- Paris : une course spécial gueule de bois pour fêter la nouvelle année

À Paris, c'est un lendemain de réveillon particulièrement sportif qui a été organisé. Deux amis, Théo Chaudet et Théo Delahaye du club de jogging Food runners ont mis en place une course spéciale où l'objectif était de courir 5 km en lendemain de soirée, avec pour récompense, un burger gratuit à l'arrivée, comme le relate Le Parisien.

"On s’est dit que personne ne faisait jamais rien le lendemain d’une soirée de Nouvel An, alors pourquoi ne pas venir courir dans la bonne humeur, ensemble, avec un burger à la fin", a Théo Chaudet, l'organisateur.

Mais attention, ce n'était pas un footing matinale mais plutôt une course de l'après-midi, alors que les sportifs émergent de leur courte nuit. "J’ai dormi quatre heures cette nuit", a confié un coureur au Parisien.

Interrogé par le média, Hamza ne sait plus à quelle heure sa soirée s'est terminée. "De ce qu’on m’a dit, ma soirée s’est finie à six heures du matin." S'il a oublié sa nuit du Nouvel an, il est pourtant bien présent pour ce challenge.

Récompense à la clé : un burger. C’est dans la bonne humeur et la fatigue que les joggeurs du jour ont pu déguster leur précieux sésame pour se remettre d'une soirée certainement arrosée... mais avec modération.

- Découverte du plus grand site d'empreintes de dinosaures du Royaume-Uni

Près de 200 empreintes de dinosaures ont été découvertes cet été dans une carrière de l'Oxfordshire (sud-est de l'Angleterre), sur le plus grand site jamais révélé au Royaume-Uni, ont annoncé jeudi les universités d'Oxford et Birmingham.

La plus longue des pistes tracées par l'un d'eux s'étend sur 150 mètres de long dans la carrière de Dewars Farm, véritable "autoroute de dinosaures" où herbivores et carnivores se sont croisés à l'époque du Jurassique moyen.

"Il est très rare d'en trouver en si grand nombre au même endroit, et de découvrir des pistes aussi étendues", a indiqué à l'AFP Emma Nicholls, paléontologue spécialiste des vertébrés au musée d'histoire naturelle de l'université d'Oxford.

Il pourrait aussi s'agir, selon elle, d'un des plus grands sites d'empreintes au monde.

Les scientifiques ne savent pas exactement ce qui a permis de conserver ces traces laissées dans la vase, "mais il se pourrait qu'une tempête ait déposé des sédiments sur les empreintes, ce qui a permis de les figer", a indiqué Richard Butler, paléobiologiste de l'université de Birmingham.

