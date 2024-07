L'Entre-Deux : le choca va se mettre dans tous ses états pendant trois jours

Le choca va se mettre dans tous ses états du vendredi 19 juillet au dimanche 21 juillet à l'Entre-Deux Des expositions, des ventes de produits artisanaux et culinaires, des concerts et des manèges seront proposés au public pour la 19ème édition de cette fête traditionnelle (Photo : sly/www.imazpress.com)

La fête débutera ce vendredi dès 10h. Voici le programme des festivités

Lire aussi - La Casud met en place des bus gratuits pour la Fête du choca

- Vendredi 19 juillet -

10h : Ouverture de la fête du choca - Village artisanal

11h-11h10 : Démonstration de râpage de choca avec l'association des petits métiers

14h-14h30 : Spectacle OVIR

15h-15h45 : Spectacle Élodie Turpin

17h : Inauguration de la fête du choca

Déambulation devant le parvis de la mairie vers la Place de la Liberté avec les peluches, l'orchestre Entre-Deux Cuivre, les Choka Glam's, le groupe de danseurs Saga des Arts-sages, le comité de Miss Pretty Réunion 2024, le comité Miss Prestance Réunion, les prétendantes à l'élection Mamie Choca 2024, les associations du village artisanal et les officiels.

17h15 : Allocutions protocolaires, suivies des spectacles de danse

18h30-19h15 : Spectacle Tradisyon Famylial

19h45-20h15 : Spectacle Dimi-style

21h-21h15 : Défilé de "Choca mode"

Après 21h15 : Soirée tropicale mix 974 avec Maïko, Algéric et PLL

- Samedi 20 juillet -

9h-17h : Bal de la 3 ème jeunesse avec "l'association départementale des amis de la 3 ème jeunesse Joël et Fabrice" et l'orchestre "Rétro des îles 974 Réunion" dans l'enceinte du collège le Dimitile

10h : Élection de Mmaie Choca 2024 avec le groupe "Zoizeaux rares" et le défilé "Choca mode"

12h-12h45 : Spectacle Cimaron

13h-13h45 : Spectacle du groupe Fonnkal Band

13h30-14h30 : Concours artisanal avec l'association "l'Art et le choca"

14h30-15h30 : Concours "Allons tress ensemb" enfants et adultes avec "l'ADPM"

15h30-15h40 : Démonstration de râpage de choca avec l'ADPM

17h-17h45 : Spectacle de Loïc de Païnaye

20h15 : Spectacle de Miane Fami Melody en show-case

21h15 : Soirée nostalgie 974 avec Baster en live

- Dimanche 21 juillet -

9h : Ouverture de la fête

9h15 : Démonstration de râpage de choca

10h : Spectacle de Gwenaëlle Piffarelly

11h : Spectacle du groupe Yango Roots

12h-12h30 : Concours culinaire avec l'association "l'Art et le choca"

14h : Spectacle du groupe Soul Bic Brothers

14h45-15h15 : Concours de râpage du choca avec "l'association des petits métiers"

16h-17h30 : Radio crochet avec l'orchestre Sun Oocéan

18h15 : Le gang du rire - humour - avec Titi le comik, Brice Lee, Lysiane, Maroni et Grand Farid

21h15 : Soirée séga faya 974 avec Séga'el en live

23h : Fin de la 19 ème édition de la fête du choca