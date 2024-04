Trois classes de Sainte-Suzanne en visite au centre animalier de la SPA

Ce vendredi 26 avril 2024, 25 élèves de la ville de Sainte-Suzanne ont eu l'opportunité de visiter le centre animalier de la SPA de La Réunion, situé à Sainte-Marie. Les enfant ont profité de plusieurs activités par demi-groupe, telles que la visite du chenil et de la chatterie, la promenade de chien ou la socialisation avec des chats adultes. Nous publions le post de la Cinor ci-dessous (Photo : Cinor)

Les intervenants de la SPA ont abordé différents sujets comme les bons comportements à adopter avec un animal, la connaissance des besoins des chats et des chiens, et la sensibilisation à la maltraitance et au comportement citoyen.

Deux autres classes de l'école Sarda Garriga se rendront au centre animalier de la SPA à Sainte-Marie le mardi 30 avril.

