VivaTech 2024 : la Cinor au salon de l'innovation technologique

Du mercredi 22 au samedi 25 mai 2024, la Cinor est au Salon Vivatech à Paris Expo Porte de Versailles, événement dédié à l'innovation technologique et aux start-ups. Pour la deuxième année consécutive, les entreprises Réunionnaises participent à VivaTech avec l'idée de conquérir de nouveaux marchés pour développer leur savoir-faire et leurs expertises à l’international. Nous publions le post de la Cinor ci-dessous (Photo : as/www.imazpress.com)

L'événement réunit plus de 2.800 exposants et 150.000 visiteurs. Les thématiques phares cette année sont entre autres l’IA, les technologies vertes et la mobilité.

