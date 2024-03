Cyrille Melchior et Patrice Selly à la rencontre des habitants de Bras-Fusil

Ce lundi 25 mars 2024, le président du Département, Cyrille Melchior, et le maire de Saint-Benoît, Patrice Selly, ont rendu visite aux habitants du quartier de Bras-Fusil à Saint-Benoît. Ce quartier avait été le lieu de plusieurs incidents de violences urbaines durant la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mars, au cours desquels des dizaines de véhicules ont été endommagés. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo : Département)

Accompagnés des Conseillers départementaux Augustin Cazal et Bruno Robert, Cyrille Melchior a tenu avant tout, à manifester sa solidarité envers la population, le maire et son équipe.

"Primo, le message de solidarité que je porte, s’adresse à Patrice Selly ainsi qu’à tous les maires des villes qui sont les cibles de ces violences urbaines inacceptables. Je viens rappeler que le Département est solidaire avec les communes en mettant les moyens en matière d’insertion, de médiation de formation et de renforcement des actions en faveur de la parentalité. Secundo, nous faisons acte de proximité et d’écoute, en allant à la rencontre de la population. Tertio, je lance un appel à une prise de conscience collective et à l’État. Il est important d’agir et de mettre en place des mesures concertées et concrètes".

Patrice Selly a rappelé, pour sa part : "nous devons faire face, depuis quelques années, à un problème d’intégration qui touche désormais l’ensemble de l’île de La Réunion. La population réunionnaise est excédée par cette insécurité persistante. Nous devons entendre la colère de nos habitants et apporter collectivement des réponses pérennes et durables".

Lire aussi - Violences à Saint-Benoît : Patrice Selly interpelle le gouvernement

Le Président du Département a pris acte des initiatives annoncées en matière de sécurité et de renforcement de la présence de la gendarmerie nationale à Bras-Fusil, "mais il faut aller plus loin, ajoute-t-il. Il faut agir à la source, des moyens supplémentaires doivent être mobilisés par l’État pour que la population soit protégée davantage, les flux d'arrivées doivent être mieux contrôlés et éviter ainsi des situations de mineurs isolés et délaissés. Les mesures d’accompagnement à la parentalité doivent aussi être renforcées dans les meilleurs délais", suggère Cyrille Melchior qui soutient la nécessité pour tous les acteurs de se mettre autour de la table.

Le président du Département ne manquera pas d’aborder ces sujets, lors de ses prochaines rencontres avec le ministre de l’Intérieur, avec la ministre déléguée chargée des Outre-Mer ainsi qu’avec le préfet de La Réunion.

A l’issue de la visite, le maire Patrice Selly a déclaré : "je remercie le Président Melchior pour son soutien et sa présence à nos côtés à Saint-Benoît. Nous travaillerons main dans la main avec le Département pour répondre à ce problème structurel profond, mais j’appelle l’État à prendre également ses responsabilités sans délais. Ces faits ne doivent plus être minimisés. L’ordre républicain doit régner dans tous nos quartiers sans exception".