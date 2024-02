Le SDIS 974 et la FSU scellent un protocole d'accord pour une gestion optimisée et concertée

À la suite de l'appel à la grève lancé par la Fédération Nationale Unitaire (FSU), des agents du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS 974) ont débuté un mouvement de grève ce lundi 5 février 2024 (Photo rb/www.imazpress.com)

En conséquence, une rencontre s'est tenue ce matin entre les représentants du syndicat FSU et la direction du SDIS 974. Cette réunion constructive, marquée par une atmosphère de responsabilité, a permis d'aborder en profondeur les revendications soulevées par la FSU.

Les discussions ont couvert les aspects légaux des revendications, tout en mettant un accent particulier sur la vision future impulsée par le Sdis 974 sous la direction de Madame Sophie Arzal, présidente du Conseil d'Administration du Sdis (CaSdis).

L'échange a également souligné les points de convergence entre la stratégie du SDIS 974 pour la gestion des ressources humaines et les préoccupations exprimées par la FSU.

La signature d'un protocole d'accord ce matin témoigne d’une capacité collective à évaluer et à répondre adéquatement à la situation présente. Elle reflète l’engagement commun à optimiser le fonctionnement des casernes et à améliorer la gestion des ressources humaines, dans le but de servir efficacement la population.

"Je tiens à exprimer ma gratitude envers les agents et la direction du SDIS pour leur esprit de responsabilité et de collaboration. Grâce à cet état d’esprit, nous parvenons ensemble à résoudre cette crise et à poser les bases d'une amélioration continue des conditions de travail de nos agents. Cette approche collaborative sera d'autant plus approfondie lors du prochain dialogue social, prévu le 8 février, qui réunira toutes les organisations syndicales" indique Sophie Arzal, présidente du CaSdis.

Lire aussi - Le Port : un accord a été trouvé, la grève des pompiers est terminée