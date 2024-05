La Région à la Marche des Visibilités LGBTQIA+

Ce dimanche 19 mai 2024, la Région Réunion, représentée par la conseillère régionale Évelyne Corbière, a participé à la Marche des Visibilités LGBTQIA+, à Saint-Denis, aux côtés de nombreux Réunionnais.es engagé.e.s pour célébrer la diversité, l'égalité et l'inclusion. "Nous continuerons à soutenir activement les initiatives qui garantissent l'égalité, l'intégrité et le respect de chaque individu pour construire une société où chacun se sent valorisé et protégé", affirme la Région, dont nous publions le post ci-dessous (Photo : Région)

"Organisée par l’association Requeer, cette marche est un pas de plus vers une Réunion où chacun peut vivre librement et sans discrimination. Continuons à nous mobiliser et à œuvrer pour un avenir où chaque personne peut être fière de qui elle est", assure la Région.

La Marche des Visibilités LGBTQIA+ 2024, haute en couleurs et en musique, a pris le départ du Jardin de l'Etat, vers 14h30.

Elle s'est terminé au Barachois vers 16h avec des discours du président de Requeer, Jonathan Marcel, de la maire de Saint- Denis, Ericka Bareigt, et du préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, suivi des performances de Yannick Peria, de la DJette Emma Di Orio, de l’artiste Ano, Zila et Tiana.

