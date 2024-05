Saint-Denis : une marche Arc-en-Ciel contre toutes les discriminations 

Cette année, le Mois des Visibilités revient avec toujours plus d'événements et d'associations pour les soutenir. La désormais traditionnelle marche des visibilités LGBTQIA+ se tient ce dimanche 19 mais à 2024 à Saint-Denis. Le départ est donné au Jardin de l'Etat, à partir de 13h. Des concerts et des prises de parole viendront conclure l'événement, dans le jardin du Barachois (Photo rb/www.imazpress.com

Des conférences universitaires aux projections en passant par les marches des Visibilités, Requeer et les associations et collectifs de l’îles offriront de nombreux espaces d’expression pour notre communauté Kwir de l’île tout au long du mois.

"Si pendant longtemps l'organisation d'une marche ou d'un événement LGBTQIA+ était marginale, marginalisée voire boycottée par la population, cela a changé depuis 2021 quand plus de 2000 personnes se sont rassemblées dans la plus grande ville d'outre-mer pour porter un message arc-en-ciel en créole" souligne l'association requeer.

Les Réunionnais·es sont appelé·e·s à réitérer l’expérience cette année, dans un premier temps à Saint-Denis le 19 mai prochain.

- Une marche des visibilités éminemment militante -



La Marche des Visibilités LGBTQIA+ 2024 aura lieu le 19 mai à Saint-Denis. Le départ se fera à 13h du Jardin de l’État pour arriver au Barachois vers 16h avec des discours du président de Requeer, Jonathan Marcel, de la maire de Saint- Denis, Ericka Bareigt, et du préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, suivi des performances de Yannick Peria, de la DJette Emma Di Orio, de l’artiste Ano, Zila et Tiana.

"Alors que les Réunionnais·es seront appelé·e·s aux urnes le 9 juin, cette marche se veut politique avec son slogan : Sobat pour Bann Kwir (lutter pour les droits queer)" rappelle Requeer.

"Cette quatrième marche est éminemment politique, à la veille d’élections européennes, on veut passer un message fort pour les droits humains, un message de progrès, d’inclusion et d’équité face au danger des nationalismes conservateurs qui nous oppriment” explique Jonathan Marcel, président de l’association Requeer.

Au vu du nombre de personnes mobilisées l’an dernier, on aurait pu croire que les Réunionnais·es avaient accepté les LGBTQIA+ comme partie intégrante de l'île. Malheureusement, cette même année a également été marquée par les LGBTphobies, avec notamment une augmentation de plus de 30 % des actes contre les personnes LGBT+ à La Réunion.

L'année 2023 a aussi connu de petites avancées, notamment à Maurice, mais la criminalisation des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres reste une réalité à quelques kilomètres de l'île.

“À nos échelles, nous pouvons tous et toutes faire en sorte que les lesbiennes, gays, bi, trans ne soient pas opprimé·e·s, ostracisé·e·s, obligé·e·s de vivre caché·e·s pour ne pas craindre pour leur liberté, leur vie,” rappelle Jonathan.

- “Sobat pou Bann Kwir”, Sobat ek lo ker -

Chaque année, la marche organisée par l'association Requeer est guidée par un slogan. Pour cette quatrième édition, les membres ont choisi "Sobat pou Bann Kwir" - lutter pour les queer.

"À la veille des élections européennes, où les pronostics favorisent les partis conservateurs, identitaires et notoirement hostiles aux droits LGBTQIA+, la pertinence de ce slogan prend tout son sens" explique l'association.

"Dans un contexte où les droits des personnes trans sont fragilisés dans des pays qui les considéraient auparavant comme acquis, où 69 pays pénalisent encore l'homosexualité et où, dans douze d'entre eux, l'amour peut mener à la peine de mort, il est crucial de maintenir ce combat au cœur de notre message," détaille Jonathan Marcel.

L'association se positionne ainsi en porte-voix des droits fondamentaux. "Nous célébrerons la chance de marcher librement, d'affirmer nos différences et nos ressemblances. Nous marcherons pour revendiquer ces libertés déjà conquises, celles qui restent à conquérir, mais aussi en soutien à celles et ceux qui, à quelques kilomètres d’ici, en sont privé·e·s, à celles et ceux qui seront absent·e·s. La peur, la honte et la marginalisation doivent changer de camp. Les droits LGBTQIA+ sont des droits humains."

- Des ateliers pancartes pour une vague de couleurs et de messages -

Depuis quelques jours, différents “ateliers pancartes” se sont déroulés aux quatre coins de l'île afin de conscientiser les jeunes et moins jeunes. Avec ces rencontres, l’association Requeer veut créer des espaces d’échange et de discussion autour des slogans, des messages à porter. C’est aussi une façon d’aller à la rencontre des personnes les plus éloignées de Saint-Denis où se tiendra la marche et de s’organiser pour des covoiturages.



Pour rappel, le samedi 11 mai, au Planning Familial à Saint-Louis, jeunes et moins jeunes se sont donné·e·s rendez-vous pour se retrouver autour de papiers, cartons, de peinture et de pinceaux lors de l’avant dernier atelier pancarte de l’association Requeer.

Sur les cartons colorés, les écrits créoles “Alé fé kwir a ou" (va te faire queer), "Kwir lakour" (queer d’ici) se mêlent au français “Aimer" aux couleurs de l’arc- en-ciel.

Le dernier atelier a lieu à la Cité des Arts (Saint-Denis) le samedi 18 mai à Saint-Denis avant la grande Marche des Visibilités LGBTQIA+ de ce dimanche 19 mai.

