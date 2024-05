La Région au Salon Vivatech de Paris 2024

Innovation et technologie

La Région a été accueillie ce mardi 21 mai 2024 sur le site de la CCI France pour la conférence de presse sur la participation de La Réunion au Salon International Vivatech, à Paris Le vice-président de la Région, Normane Omarjee, et la conseillère régionale, Maya Cesari, étaient présents aux côtés de entreprises réunionnaises. Nous publions le post de la Région ci-dessous (Photo : Région)

Du mercredi 22 au samedi 25 mai 2024, l'événement réunit plus de 2.800 exposants et 150.000 visiteurs. Les thématiques phares cette année sont entre autres l’IA, les technologies vertes et la mobilité.

La délégation de 10 entreprises représentant La Réunion : Chiron Biometric, DUKE, Eyako, FEELBAT, Flaxib, GreenMascareignes Technologies (GMT), Green Skin, MyAssetsRocks, RUNTHECH, et Torskal.

Ce salon est l'occasion pour ces start-ups de présenter au secteur les innovations péi, en matière de santé, d'énergie, ou encore de cybersécurité.

