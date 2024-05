La Région engagée dans le processus de féminisation des métiers du BTP

L’hémicycle de l’hôtel de Région a accueilli ce lundi 27 mai 2024 un temps d’échanges sur la féminisation des métiers techniques du BTP dans le cadre du projet Ecoubat (école ouverte ultramarine du bâti tropical), en présence d’une délégation de femmes venues d’Indonésie. La conseillère régionale Evelyne Corbière a rappelé les engagements de la Région à lever les freins périphériques à l’autonomie économique des femmes en accentuant ses efforts sur les dispositifs d’insertion professionnelle et la mixité des métiers. Nous publions le post de La Région ci-dessous (Photo : Région)

"Nous croyons à la possibilité de faire émerger à La Réunion un environnement professionnel plus inclusif et dynamique et nous assumerons sur le sujet toutes nos responsabilités", affirme Évelyne Corbière.

"Nous affirmons qu’une meilleure insertion professionnelle des femmes dans tous les secteurs et dans tous les corps de métiers servira l’ambition de développement économique de la Réunion toute entière", ajoute la conseillère régionale.

Lire plus - Une délégation indonésienne en visite à La Réunion pour développer la féminisation des métiers du BTP