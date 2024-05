La Région réaffirme son engagement en faveur de l'égalité et la diversité

Ce vendredi 17 mai 2024, Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, la Région Réunion réaffirme son engagement en faveur de l'égalité, de la diversité et du respect de tous. "Il est essentiel de rappeler que l'homophobie et la transphobie n'ont pas leur place dans notre société, et nous devons tous ensemble œuvrer pour un avenir inclusif et tolérant", assure la Région, dont nous publions le post ci-dessous (Photo : Région)

"La collectivité régionale a à cœur de défendre cette cause et de soutenir les initiatives qui visent à sensibiliser et à éduquer notre population sur ces enjeux cruciaux. Nous collaborons avec des associations locales et des acteurs communautaires pour promouvoir des actions concrètes et durables qui contribuent à lutter contre les discriminations et à offrir un soutien aux personnes LGBTQIA+", indique la Région.

Le mois des visibilités LGBTQIA+ démarre ce 17 mai, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie.

Lire plus - Saint-Denis : levée de drapeau arc-en-ciel pour le mois des visibilités

L’association Requeer annonce le retour de la marche des visibilités LGBTQIA+ le dimanche 19 mai prochain à Saint-Denis.