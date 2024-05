Saint-Denis : "Sobat pour Bann Kwir" ce dimanche 19 mai

La Marche des Visibilités LGBTQIA+ se tiendra le dimanche 19 mai 2024 à Saint-Denis pour une 4e édition, avec un départ à 14h du jardin de l'État, en direction du Barachois,S'en suivront des discours d’institutionnels et les performances de Yannick Peria, de la DJette Emma Di Orio et de l’artiste Ano. Au centre de la marche, le slogan, "Sobat pour Bann Kwir" (lutter pour les droits queer), pour "sensibiliser et tenter de pallier les problématiques d'isolement et d'exclusion des jeunes de la communauté" détaille l'association Requeer (Photo : rb/www.imazpress.com)

À compter du vendredi 17 mai, journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHOT) et jusqu'au mardi 25 juin, de nombreux événements LGBTQIA+ verront le jour. Cette année, le mois des visibilités revient avec des conférences universitaires, des projections et cette marche du dimanche 19 mai.

"Il s'agit aussi de proposer des espaces de socialisation, d'échanges, de rencontres, de débats et de reconnaissance, intimement liés à la richesse et la diversité de la population réunionnaise" indique l'association Requeer.

Lire plus - Le week-end Requeer revient pour la troisième année

- "Sobat pour Bann Kwir" -

Alors que les Réunionnais·es seront appelé·e·s aux urnes le dimanche 9 juin, "cette marche se veut politique", souligne l'association Requeer, organisatrice de la marche.

"À la veille d’élections européennes, on veut passer un message fort pour les droits humains, un message de progrès, d’inclusion et d’équité face au danger des nationalismes conservateurs qui nous oppriment", raconte Brandon Gercara, fondateur·ice de l'association Requeer

- Les plaintes liées à l'identité de genre en hausse -

En 2021, plus de 2000 personnes se sont rassemblées dans la plus grande ville d'outre-mer pour porter un message arc-en-ciel en créole. Cependant, malgré cette mobilisation, les plaintes liées à l'identité de genre ou à l'orientation sexuelle enregistrées par les services de l'État ont augmenté de plus de 30 %.

“À nos échelles, nous pouvons tous et toutes faire en sorte que les lesbiennes, gays, bi, trans ne soient pas opprimé·e·s, ostracisé·e·s, obligé·e·s de vivre caché·e·s pour ne pas craindre pour leur liberté, leur vie”, rappelle Brandon.

Lire plus - Homophobie : deux pas en avant, un pas en arrière

- Des ateliers pancartes pour conscientiser la population -

Depuis quelques jours, différents "ateliers pancartes" se sont déroulés aux quatre coins de l'île afin de conscientiser les jeunes et moins

jeunes. Avec ces rencontres, l’association Requeer veut "créer des espaces d’échange et de discussion autour des slogans, des messages à porter", explique-t-elle.

Dimanche 28 avril, c’est à Saint-Leu, au Frac Réunion, que certains sont venus réfléchir aux messages et mettre de la couleur à leurs mots. Sur les pancartes, les écrits créoles “Kwir fyèr solider” (en français, queer fier et solidaire), “Kwir lakour” (queer d’ici) se mêlent au français “On a un coeur pour aimer, pas pour vous plaire” ou même à l’anglais “Love is all”.

Les prochains ateliers auront lieu le samedi 4 mai au Bisik à Saint-Benoit, le samedi 11 mai au planning familial de Saint Louis et à la Cité des Arts le samedi 18 mai à Saint- Denis.