Pour Huguette Bello, "ces ministres sont entrés par effractions contre l'avis du peuple"

Ce mardi 24 décembre 2024, Huguette Bello, présidente de la Région Réunion, a tenu à réagir à la nomination du nouveau gouvernement de François Bayrou et au choix de Manuel Valls en tant que ministre des Outre-mer. Selon l'élue, "on prends les même et on recommence". "Ce sont des ministres entrés par effractions contre l'avis du peuple", a-t-elle ajouté (Photo :Sly/ www.imazpress.com)

"Ce que nous remarquons c'est que c'est un gouvernement qui devait être resserré, et là ce n'est pas le cas car on a 35 ministres", dit-elle.

Huguette Bello regrette "cette impression que tout le monde cherchait sa place de bordage". "Ce sont des ministres entrés par effractions contre l'avis du peuple."

Certes, François Bayrou a annoncé vouloir utiliser le moins possible le 49.3 "mais comment faire avec les mêmes personnes qui arrivent, avec la voix du peuple pas entendue. Comment faire avec les même ingrédients. On va faire le même cari." Écoutez.

- Mayotte, "l'urgence absolue" -

Manuel Valls a été nommé ministre d'État en charge des Outre-mer. "Il a donc en charge ce dossier extraordinairement difficile avec Mayotte qui est l'urgence absolue de la nation et qu'il faut reconstruire."

Après la catastrophe du passage du cyclone Chido à Mayotte, elle le dit, "je pense que le regard des Réunionnais vis-à-vis de la population mahoraise avec ce drame vécu a changé parce qu'un cyclone, une catastrophe telle qui a amené tant de désolation, il ne faut pas être humain si on ne ressent pas beaucoup dans notre coeur".

"S'il (le coeur ; ndlr) a été déshumanisé pendant un moment, réhumanisons-nous lorsqu'il s'agit d'une population en détresse."

Huguette Bello rappelle avoir demandé au gouvernement, au RSMA de "remettre en route l'hôpital Gabriel Marton pour accueillir et faire acte d'humanité envers la population mahoraise". Écoutez.

- Huguette Bello garde un mauvais souvenir de Manuel Valls -

Huguette Bello revient sur les propos de Manuel Valls en 2015, lorsqu'il a placé La Réunion dans les Antilles. "J'ai une mappemonde s'il veut, je peux lui prêter", dit-elle en souriant.

"Dans une période où la région Océan indien est une zone stratégique d'une immense importance, nous espérons que ce ministre d'État traitera les Outre-mer avec respect et humanité et qu'il n'y aura pas de brutalité."

Pour la présidente de Région, "ce ministre d'État doit faire de manière positive pour Mayotte, pour l'Outre-mer, la Nouvelle-Calédonie que l'on pense qu'il comprend un peu puisqu'il avait été aux accords de Matignon.

Elle poursuit : "on a plus le droit de générer de la déception chez une population impactée par l'inflation". "Il a du pain sur la planche".

Huguette Bello qui ne garde d'ailleurs pas un bon souvenir du passage de Manuel Valls en tant que Premier ministre.

