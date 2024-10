Région Réunion : plaidoyer pour un tourisme raisonné

La Région Réunion veut renforcer encore le développement touristique en accentuant l'offre sur le tourisme raisonné. Cette orientation a été présentée à la presse ce jeudi 10 octobre 2024 à Saint-Benoît par Patrick Lebreton, premier vice-président de la Région. L'élu, également délégué aux affaires générales, financières et économiques, a souligné en forme de boutade : La Réunion veut "plus de touristes mais pas trop de touristes" (Photos : slyl/www.imazpress.com)

La présentation a eu lieu au Diana Dea Lodge, un hôtel 5 étoiles ravagé par un incendie en 2022. Le lieu est symbolique de "la résilience" a estimé Patrick Lebreton, également président de l'Île de La Réunion tourisme (IRT).

"Notre tourisme survit aux cyclones, aux crises sanitaires et parfois même aux incendies" a commenté l'élu. Il a aussi insisté sur la nécessité pour la collectivité régionale de "se tenir auprès des acteurs" de la filière tourisme.

Patrick Lebreton a ensuite détaillé les chiffres du tourisme à La Réunion. "2024 s'annonce dans la même lignée que l'année record de 2023". Les premiers chiffres pour 2024 évoquent l'accueil de 265.000 touristes extérieurs.

"Le rebond tant attendu à eu lieu depuis la crise Covid" s'est-il réjoui. La Réunion étant la seule île de l'Océan indien à avoir dépassé les chiffres d'avant la crise sanitaire.

- "Plus de touristes mais pas trop de touristes" -

Si La Réunion souhaite développer le tourisme, Patrick Lebreton a également souligné – en tant que président de l'IRT – vouloir "plus de touristes mais pas trop de touristes".

"Nous ne voulons pas d'un territoire saturé, et donc dégradé. Nous voulons une politique de développement touristique raisonné" a-t- remarqué.

"Nous avons un devoir, nous sommes une terre réunionnaise, mais nous sommes une terre française et nous avons des objectifs, de préservation de l'environnement, de durabilité et de soutenabilité pour demain", a-t-il dit.

Parmi les objectifs fixés, celui d'atteindre "750.000 arrivées extérieures, contre 556.000 aujourd'hui" a précisé le président de l'IRT.

Patrick Lebreton a ensuite mis l'accent sur l'accueil des touristes réunionnais. "Si nous ne leur proposons pas assez, ils iront ailleurs", a noté le président de l'IRT. "Nous devons répondre à leurs attentes qui sont différentes de celles des touristes des générations précédentes."

- Développer le tourisme, les établissements et les formations -

Dans le cadre de ce développement raisonné, optimisé et de qualité, la Région et les acteurs du tourisme l'ont fixé dans le schéma de développement et d'aménagement touristique de La Réunion.

Un cadre avec plusieurs objectifs. Le premier vise à accroître le poids du tourisme dans l'économie locale. Actuellement, le tourisme représente 3,3% de la valeur ajoutée totale de l'économie locale.

Deuxième objectif, atteindre les 630 millions d'euros de recettes produites par les touristes extérieurs - contre 478 millions d'euros actuellement.

Mais pour y parvenir, La Réunion doit employer. Cela commence par viser 17.000 emplois dans le secteur touristique, contre 14.000 actuellement.

Pour employer il faut également former. Si en 2023 la Région a ouvert près de 500 places de formation, "pour 2024-2025, nous ouvrons 650 places", a annoncé Patrick Lebreton.

À cela s'ajoutera l'ouverture en août 2028 du futur lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration à Saint-André.

- La Région participe au rayonnement touristique régional -

Afin d'aider les acteurs du tourisme de La Réunion, la Région Réunion consacre chaque année 20 millions d'euros au tourisme dans le fonctionnement des structures dont sept millions au titre des fonds européens (Feder), consacrés aux organisations touristiques.

À cela s'ajoutent 55 millions d'euros de Feder inscrits au PE Feder 2021-2027 en faveur du tourisme dont la Région est "autorité de gestion".

Au cœur de l'aide régionale, il existe également un dispositif en faveur de la création et du développement d'hôtels classés de tourisme. Le plafond de subvention octroyée étant de 3,5 millions d'euros.

Grâce à ces fonds, La Réunion verra l'ouverture dans les années à venir de quatre nouveaux établissements. Parmi les futurs établissements, il y en aura un à Sainte-Marie à proximité de l'aéroport, un à l'Hermitage, un du côté de Manapany et le dernier à Saint-Pierre.

À noter également dix projets de réhabilitation aidés par un financement du Feder dont le plafond de la subvention octroyée est de deux millions d'euros.

Pour l'ensemble de ces projets à venir, les subventions octroyées au titre du Feder et de la Région représentent plus de 22 millions d'euros.

Autre enjeu, celui de promouvoir le tourisme à taille humaine "pour permettre les échanges et la valorisation du patrimoine culturel", indique le président de l'IRT.

"La Réunion ne se résume pas au nord et j'ai la conviction que notre politique touristique doit être au service de notre ambition de rééquilibrage du territoire", poursuit Patrick Lebreton.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com