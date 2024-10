Thon au mercure : la marque réagit

La consommation de produits Petit Navire est parfaitement sûre pour les consommateurs. La sécurité et le bien-être de nos consommateurs sont une priorité absolue chez Petit Navire. Nous veillons à cet égard à ce que tous nos produits soient conformes aux réglementations françaises et européennes en vigueur. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Les autorités de régulation et instances scientifiques d’évaluation des risques comme l’EFSA, établissent des règles de sécurité sanitaires strictes pour protéger la santé des consommateurs que nous respectons avec la plus grande rigueur. S’agissant du thon, la réglementation européenne impose un seuil maximal de mercure de 1mg/kg sur la matière première.

Dans ce cadre, nous réalisons régulièrement des tests sur nos espèces de thon dans nos différentes zones d’approvisionnement pour vérifier la conformité des poissons que nous achetons et garantir la sécurité de nos produits. Ces contrôles sont réalisés par ou avec le support de laboratoires indépendants et accrédités par les autorités sanitaires françaises et européennes.

Lire aussi - Dans votre sandwich il y a du maïs, du thon et... un supplément mercure

Au cours des trois dernières années, nous avons réalisés 270 contrôles. Les résultats de ces contrôles n'ont jamais révélé de taux de mercure supérieurs aux normes européennes en vigueur et sont en moyenne compris entre 0,2 et 0,3 mg/kg, soit 70 à 80 % de moins que la limite autorisée.

Nous réaffirmons notre vigilance continue quant au strict respect des normes en matière de santé publique. Nous faisons confiance aux autorités de régulation et aux instances scientifiques d’évaluation des risques pour établir des règles de sécurité optimales et harmonisées, applicables à tous.