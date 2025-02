Le gendarme a menti : décision du tribunal

Je le savais, dans ce monde, la justice ne peut pas dédire les forces de l’ordre qui travaillent pour elle. Toutefois, il faut remarquer que les peines sont faibles au regard des chefs d’accusation : 9 mois de rétention de permis dans ce genre d’affaire n’existe pas, c’est minimum un an. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Cela démontre bien un malaise mais prononcer la relaxe aurait signifié que les gendarmes ont bel et bien menti. Et après tout l’abattage médiatique et le communiqué de la Procureure, le système ne voulait pas d’un scandale.

Pourtant :

Sur l’immunité parlementaire

• Un point positif : la preuve a été établie par la voix même de la Procureure de la République qu’à aucun moment j’ai fait valoir mon immunité parlementaire.

Sur l’état d’ivresse manifeste

• Il s’agissait bien d’un malaise mais le gendarme n’a pas hésité à mentir pour faire croire le contraire. Pourtant, c’est bien le seul à l’affirmer.

Sur le refus de se soumettre

• Là encore, il s’agit d’un cas de parole contre parole.

• Pourtant l’affirmation du gendarme Bertrand concernant le refus de me soumettre est contredite par les vidéos de surveillance et aucun témoin le prouve.

Donc la version privilégiée est celle d’un gendarme assermenté, alors même que son propre collègue le décrit comme "le plus anarchique", ce qui est problématique dans un Etat de droit.

Cette situation soulève une question plus large :

Combien de Réunionnais ont été inquiétés ou rabaissés sur la simple parole d’un gendarme, sans autre preuve? J’accuse le gendarme Bertrand d’avoir menti.

Devant cette affaire, beaucoup se retrouvent aujourd’hui face à leurs propres contradictions. Ma force est mon honnêteté et je le revendique.

Globalement, "la montagne accouche presque d’une souris" mais cette affaire ne doit pas en rester là. Le temps me donnera raison et la malhonnêteté du ou des gendarme(s) sera établie.

Lire aussi : Conduite en état d'ivresse : Jean-Hugues Ratenon condamné à six mois de prison avec sursis